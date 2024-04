Lulus Mann sieht Intimität mit "Let's Dance"-Massimo locker

Massimo Sinató (43) tanzt in der aktuellen Let's Dance-Staffel an der Seite von Lulu Lewe übers Parkett. Inzwischen sind die beiden ein eingespieltes Team – bei ihren einstudierten Darbietungen kommen sich der Profitänzer und die Sängerin häufig ziemlich nah. Gegenüber RTL verrät die Blondine nun, was ihr Gatte Basti von dem Engtanz halte. "Mein Mann ist da total entspannt", stellt die Beauty klar. Eifersüchtig sei ihr Liebster bei so viel Körperkontakt also nicht. Ganz im Gegenteil sogar: "Er hat sogar zu Massimo gesagt: 'Das ist überhaupt nicht schlimm, du kannst sogar noch mehr anpacken.' Man geht da einfach in diese Schauspielrolle."

Im Interview mit dem Newsportal plaudert die 32-Jährige zudem aus, wie intensiv sie und Massimo sich durch Tanzen kennenlernen. Vor allem das gemeinsame Training schweiße sie sehr zusammen. "Wir sind jeden Tag neun Stunden zusammen. Er ist nicht einfach nur mein Tanztrainer und wir machen irgendwie so Choreografien – sondern er ist auch ein Lifecoach und Therapeut", erklärt sie und gibt preis: "Wir haben auch schon zusammen geweint und wir lachen zusammen."

In der vergangenen Woche ist kein Paar während der Liveshow rausgeflogen. Allerdings wurde am Ende das Ranking veröffentlicht, welchen Promi es getroffen hätte. "Schluss gewesen wäre heute tatsächlich für Lulu", deckte Moderatorin Victoria Swarovski (30) auf. Die Schwester von Sarah Connor (43) zeigt sich daraufhin sichtlich geknickt: "Ich bin natürlich sehr traurig, dass es überhaupt so gelaufen ist. Ich hatte ein Blackout [...]."

Lulu Lewe und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

Lulu und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

