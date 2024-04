Patrick Mahomes weiß, wann er in den NFL-Ruhestand geht!

Wer hätte das gedacht? Patrick Mahomes (28) ist Familienzeit viel wichtiger als seine Karriere. In einem Interview mit dem Time Magazine macht der Profisportler deutlich, dass er jederzeit von seiner NFL-Karriere zurücktreten würde, wenn die Familie zu kurz käme. "Wenn ich so lange spielen würde wie Tom Brady (46), wäre meine Tochter 19 oder 20 Jahre alt", erzählt Patrick. "Ich würde gerne so lange spielen, doch ich möchte auch für meine Tochter da sein – wenn ich das nicht schaffe, ist es Zeit für mich, zu gehen", erklärt der Footballspieler. Offensichtlich liegt es ihm sehr am Herzen, mit seinen Kindern so viel Zeit wie möglich zu verbringen und keine weiteren Meilensteine mehr zu verpassen.

Obwohl Patrick mit gerade mal 28 Jahren auf drei Super Bowl-Siege zurückblicken kann, hat ihn das Vatersein sehr verändert. "Man genießt jeden Tag so viel mehr", verriet er bei Good Morning America im vergangenen Jahr. Offenbar schätzt der Quarterback die Zeit mit seiner Familie viel mehr. "Seit ich Vater bin, vergehen die Jahre wie im Flug, und ich versuche, die kleinen Momente so gut es geht zu genießen", betonte der Kansas-City-Chiefs-Spieler. Zusammen mit seiner Frau Brittany (28) hat er die beiden Kinder Sterling Skye Mahomes (3) und Patrick "Bronze" Lavon Mahomes III (1).

Brittany und Patrick kennen sich schon seit ihrer Schulzeit. Laut Us Weekly wurden die beiden Texaner im Jahr 2012 ein Paar – seitdem sind sie ein Herz und eine Seele. Nachdem das Sportlerpaar seinen Abschluss an der Whitehouse High School im Cowboy-Staat erlangt hatte, besuchten sie verschiedene Universitäten. Ihre Beziehung hielt weiterhin stand. 2017 unterschrieb Patrick dann seinen Vertrag bei den Kansas City Chiefs und Brittany bei einem isländischen Fußball-Profi-Verein. Nach zehn Jahren Beziehung gaben sie sich im Jahr 2022 auf Hawaii das Jawort.

Getty Images Patrick und Brittany Mahomes mit ihren Kindern Bronze und Sterling

Instagram / brittanylynne Patrick und Brittany Mahomes im Urlaub, Juni 2022

