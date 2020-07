In den Ferien steht die Royal-Etikette hintenan! Prinz Carl Philip von Schweden (41) und seine Frau Prinzessin Sofia (35) genießen aktuell zusammen mit ihren beiden Söhnen Alexander (4) und Gabriel (2) einige entspannte Urlaubstage. Die vierköpfige Familie verlässt dafür aber nicht das schwedische Königreich – sie lassen die Seele an ganz besonderen Plätzen in dem skandinavischen Land baumeln. Und rein äußerlich fallen die Blaublüter dabei auch nicht auf – denn Kleidchen, Sakko und Co. lassen sie im Schrank!

Auf ihrem Instagram-Account lassen Carl Philip und Sofia ihre Fans mit selbstgeknipsten Fotos an ihren Ausflügen teilhaben. Beispielsweise waren sie auf Rädern unterwegs, haben einen Bauernhof besucht oder das Naturschutzgebiet Nynäs bewundert, welches Alexander zur Taufe symbolisch vermacht worden ist. Total lässig trug Sofia dabei weite Shirts, kurze Radlerhosen und sogar eine Cap – ihr Liebster setzte vor allem auf bequeme Cargo-Shorts. Und auch ihre Söhne durften auf adrette Hemdchen verzichten. Sie tollten hingegen in Pullis und Jogginghosen durch die Landschaft.

Der Vierjährige und sein zweijähriger Bruder sind mittlerweile auch schon richtig groß geworden. Kleinkind Alexander ist zu einem aufgeweckten Burschen herangewachsen, Blondschopf Gabriel kann bereits laufen.

Instagram / prinsparet Prinzessin Sofia mit ihren Kindern Gabriel und Alexander

Instagram / prinsparet Prinz Carl Philip im Sommerurlaub 2020

Instagram / prinsparet Prinz Alexander und Prinz Gabriel von Schweden

