Insider: Nicole Kidman (55) will weiteres Kind adoptieren

Wollen Nicole Kidman (55) und Keith Urban (55) ihre Familie in Zukunft etwa noch erweitern? Die US-amerikanische Schauspielerin und der Musiker haben gemeinsam bereits die 14-jährige Sunday Rose und die zwölfjährige Faith Margaret. Aus ihrer vorherigen Beziehung mit Tom Cruise (60) hat die "Der Goldene Kompass"-Darstellerin zudem noch die adoptierten Kids Isabella Jane und Connor. Damit ist die Familienplanung aber wohl noch nicht abgeschlossen: Ein Insider behauptete jetzt, dass Nicole im Moment mit dem Gedanken spielt, ein weiteres Kind zu adoptieren!

Der Informant berichtete jetzt gegenüber Radar Online, dass Nicole und Keith sogar bereits ihre Anwälte angewiesen hätten, Adoptionsverhandlungen vorzubereiten. "Nicole hatte in der Vergangenheit Schwangerschafts- und Fruchtbarkeitsprobleme, die dazu führten, dass ihre Familie kleiner blieb, als sie es sich erhofft hatte", begründete der Promi-Experte und fügte hinzu: "Jetzt, wo die Mädchen unabhängiger werden, findet sie, dass es an der Zeit ist, ein weiteres Kind ins Haus zu holen – und sie sieht all das Glück, das das in die Familie bringen würde!"

Aber warum gehen Nicole und Keith die weitere Kinderplanung eigentlich erst jetzt an? "Nicole fand, dass sie und Keith so sehr mit der Erziehung der Kinder beschäftigt waren, dass sie die Idee einer Adoption aus ihrem Kopf verbannt hat", hob der Insider hervor.

Anzeige

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman im Februar 2022

Anzeige

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Nicole Kidman und ihr Mann Keith Urban

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de