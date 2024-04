Tori Spelling gesteht: Auch sie greift zu Abnehmspritzen!

Tori Spelling (50) gibt zu: Auch sie verlässt sich auf Ozempic und Co., wenn es um ihre schlanke Figur geht. Die Diabetes-Medikation ist unter verschiedenen Namen erhältlich und derzeit der letzte Schrei in Hollywood. Die Spritzen sollen das Abnehmen stark vereinfachen. "Es ist eine andere Zeit, deshalb schäme ich mich nicht, das zu sagen. Ich konnte das Babygewicht anders nicht verlieren", erzählt der Beverly Hills, 90210-Star in seinem Podcast "Misspelling". "Ich habe Ozempic ausprobiert und es hat bei mir nicht funktioniert", erklärt Tori und fügt hinzu: "Dann habe ich Mounjaro gemacht. Jetzt gibt das ja jeder zu."

"Mein ganzes Leben lang habe ich keine Diät gemacht. Ich wurde mit wirklich guten Genen geboren", berichtet die sechsfache Mutter. Sie habe stets unter 55 Kilogramm gewogen. Die Geburt ihres Sohnes Beau vor rund sechs Jahren habe dies geändert. "Nach Beau wog ich plötzlich 72 Kilogramm und konnte das Gewicht einfach nicht verlieren", meint Tori. Die Schauspielerin versuchte, ihre Ernährung umzustellen und mehr Sport zu treiben, gab auch dem Intervallfasten eine Chance – jedoch ohne Erfolg. Ihr Arzt habe ihr gesagt, die hartnäckige Gewichtszunahme hänge mit ihrem Alter zusammen und ließe sich nicht ändern. Die Insulinspritzen seien das Einzige, was ihr geholfen hat.

Stars wie Rebel Wilson (44) sprachen schon öffentlich darüber, dank des Medikaments ihre Heißhungerattacken in den Griff bekommen zu haben. Kylie Jenner (26) und Scott Disick (40) wird ebenfalls unterstellt, ihre neue, erschlankte Silhouette der Abnehm-Droge zu verdanken. Auch in Deutschland ist der Trend längst angekommen – Jasmin Herren (45) hat es bereits ausprobiert und warnt eindringlich. Auf Instagram schreibt sie: "Insulinspritzen sind nicht ungefährlich! Und ich habe danach wieder zugenommen. Ich rate dringend davon ab!"

Joe Scarnici/Getty Images for Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation Tori Spelling mit ihrem Sohn Beau Dean

Instagram / torispelling Tori Spelling im März 2024

