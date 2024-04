Auf Wiedersehen Ken: Spielt Ryan Gosling diesen Politiker?

Ryan Gosling (43) könnte sich demnächst von komödiantischen Rollen verabschieden. Der Hollywoodstar soll nämlich jetzt die erste Wahl für ein Politiker-Biopic sein. Wie Telegraph berichtet, soll eine Miniserie über den französischen Präsidenten Emmanuel Macron (46) und dessen Ehefrau Brigitte (71) gedreht werden. Mit dem Arbeitstitel "Brigitte, une femme libre" – zu Deutsch: "Brigitte, eine freie Frau" – will die Produktionsfirma Gaumont die besondere Liebesgeschichte der Macrons vom Kennenlernen an erzählen. Ryan soll der Wunschkandidat für die Darstellung des Präsidenten sein. Wenn es nach den Produzenten geht, solle dann Julia Roberts (56) als Brigitte zu sehen sein. Aktuell ist aber noch nicht offiziell, wer in der Serie besetzt wird.

Die Idee, dass mit Ryan und Julia echte Hollywood-Größen in der Serie mitspielen, soll sogar aus der Politik direkt gekommen sein. Angeblich hatte die ehemalige Kulturministerin Roselyne Bachelot den Einfall, der französischen Produktion etwas US-amerikanischen Flair zu verleihen. "Ich habe sofort an Ryan Gosling gedacht, weil ich finde, dass sich Emmanuel Macron und Ryan Gosling körperlich sehr ähneln. Und ich habe auch an Julia Roberts gedacht", soll die Politikerin laut dem Magazin bei einem Treffen mit dem Sender BFM TV vorgeschlagen haben. Dieser produziert die Show und hat so auch Einfluss auf die Besetzung.

Ryan war vergangenes Jahr dank seiner Rolle in Barbie in aller Munde. Seine Darstellung von Ken brachte ihm sogar eine Oscar-Nominierung ein. Doch er musste sich in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" gegen Robert Downey Jr. (59) geschlagen geben. Aktuell können Fans ihn wieder in einer humorvollen Rolle erleben: Er spielt neben Emily Blunt (41) in der Action-Komödie "The Fall Guy" die Hauptrolle. Julia hingegen stand zuletzt für den Mystery-Thriller "Leave the World Behind" zusammen mit Ethan Hawke (53) vor der Kamera.

Getty Images Emmanuel Macron, derzeitiger Präsident Frankreichs

Getty Images Julia Roberts im Januar 2024

