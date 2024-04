Herzogin Meghan posiert lässig in "Love Like A Mother"-Shirt

Seit rund fünf Jahren genießt Herzogin Meghan (42) das Leben einer liebenden Mutter. Sie und Prinz Harry (39) begrüßten im Jahr 2019 ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt. Zwei Jahre später erblickte Prinz Archies (4) Schwester Prinzessin Lilibet (2) das Licht der Welt. Auf ihre Rolle als Familienmutter ist die ehemalige Schauspielerin mit Sicherheit sehr stolz – das zeigt sie nun auch auf einem neuen Foto auf Instagram. Dort posiert sie mit ihren zwei Freundinnen Abigail Spencer (42) und Kelly McKee Zajfen in einem weißen T-Shirt mit der roten Aufschrift "Love Like A Mother", zu Deutsch "Liebe wie eine Mutter". Damit wollen die drei auf Kellys Organisation "Alliance of Moms" aufmerksam machen, die sich für schwangere und erziehende Jugendliche in Pflegefamilien einsetzt.

So leger gestylt in Jeans und Shirt sieht man die Gattin des britischen Prinzen nur selten. In den meisten Fällen zeigt sich Meghan bei ihren öffentlichen Auftritten immer schick hergerichtet in Kleidern, edlen Mänteln mit Rock und Bluse darunter oder einem hübschen Zweiteiler. Doch schon wenige Tage zuvor durften sich die Fans über einen entspannten Look an der Herzogin von Sussex erfreuen. Auf Bildern, die Hello! veröffentlichte, sieht man sie während eines Polospiels von Harry. In Florida spaziert Meghan in einem klassischen hellblauen Hemd und einer weiten weißen Hose auf dem Grundstück entlang. Das Hemd hat sie sich aus dem Kleiderschrank ihres Mannes geliehen.

Wenige Stunden zuvor glänzte Meghan noch in einer rückenfreien Abendrobe. Sie und Harry veranstalteten für seine gemeinnützige Organisation Sentebale eine Charity-Veranstaltung, bei der angesehene Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft anwesend waren. Die einstige Suits-Berühmtheit wählte für diesen Anlass ein asymmetrisches, schwarzes Designerkleid mit tiefem Rückenausschnitt von St. Agni.

Herzogin Meghan, 2023

Nacho Figueras, Herzogin Meghan und Prinz Harry im April 2024

