Herzogin Meghan bedient sich am Kleiderschrank von Harry!

Da bediente sie sich wohl jemand am Kleiderschrank seines Liebsten! Am vergangenen Wochenende unterstützte Herzogin Meghan (42) ihren Mann, Prinz Harry (39), bei seinem Polospiel in Florida. An dem Wochenende verzauberte die ehemalige Suits-Darstellerin mit ihren stilvollen Outfits. Auf Schnappschüssen, die unter anderem Hello! veröffentlichte, glänzte die US-Amerikanerin nun in einem legeren Look – das Süße daran: Das klassische hellblaue Hemd, in das sie schlüpfte, ist das ihres Schatzes! Der Rotschopf trug das vermutlich gleiche Kleidungsstück nur wenige Monate zuvor bei einem Auftritt in Düsseldorf.

Harry präsentierte sich an dem Wochenende als hervorragender Polospieler: Sein Team gewann beide Spiele des Benefiz-Polospiels. Auf Fotos, die Daily Mail veröffentlichte, überreichte die zweifache Mutter ihrem Liebsten dann bei der Siegerehrung den Siegerpokal und drückte ihm einen innigen Schmatzer auf den Mund.

An dem Wochenende im Sunshine State ließ sich das Ehepaar auch von einem Kamerateam des Streaminganbieters Netflix begleiten. Der Sohn von König Charles III. (75) arbeitet momentan an einer Dokumentation über Polosport. Auch Meghan soll laut Deadline derzeit eine Koch- und Gartenshow produzieren.

Getty Images Prinz Harry, Düsseldorf 2023

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Royal Lancaster Hotel 2019

