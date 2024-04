Offene Finanzen: Dafür gibt Cora Schumacher am meisten aus

Auf Instagram präsentiert sich Cora Schumacher (47) immer top gestylt in der neuesten Designermode. Auch ihre zahlreichen Urlaubsreisen teilt die diesjährige Dschungelcamp-Kandidatin regelmäßig mit ihren Fans in den sozialen Netzwerken. Doch wie viel Geld gibt die Ex-Frau von Ralf Schumacher (48) für diesen glamourösen Lifestyle aus? In der neuen SAT. 1-Show "Über Geld spricht man doch!" liefert das ehemalige Erotikmodel Antworten auf diese Fragen. Auch mit Promiflash spricht Cora vorab über ihre Finanzen. Ganz offen verrät uns die ehemalige TV-Moderatorin, wofür sie im Monat am meisten Geld ausgibt. Und nein – es sind keine Klamotten oder Urlaubsreisen. "Das meiste Geld gebe ich für die Instandhaltung meiner Immobilien aus", plaudert die Ex-Rennfahrerin ehrlich aus.

So offen über seine Finanzen zu sprechen, ist eigentlich keine Selbstverständlichkeit. Für Cora stellt das offenbar jedoch kein Problem dar. Promiflash verrät sie, dass es für sie überhaupt nicht unangenehm sei. "Ich finde es wichtig, dass man auch mal über solche Themen spricht, wenn es in einem respektvollen Rahmen stattfindet", macht der Realitystar deutlich. Bei der Show mitgemacht habe sie aus einem ganz einfachen Grund. Ehrlich erklärt die 47-Jährige: "Mir hat einfach das Format gefallen, da musste ich gar nicht lange überlegen!"

Doch nicht nur Cora wird in der neuen Show ihre Finanzen offen legen. Auch der Lotto-Millionär Chico und die TV-Bekanntheit Yvonne Woelke (44) werden ihren Kontostand auspacken. Mit von der Partie wird auch der deutsche Fußballspieler Eike Immel (63) sein. Seine Kontoauszüge werden für die Zuschauer vielleicht besonders spannend. Denn früher hat der einstige Torwart Millionen verdient. Heute lebt der Sportler jedoch von Bürgergeld.

"Über Geld spricht man doch!" – neu ab 22. April 2024 immer montags um 20:15 Uhr auf SAT.1 und auf Joyn.

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, TV-Bekanntheit

Getty Images Eike Immel

