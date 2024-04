Seltener Einblick: Taylor Swift teilt Kussvideo mit Travis

Taylor Swift (34) gewährt ihren Fans einen seltenen Einblick in ihre Liebesleben mit Travis Kelce (34)! Die Sängerin veröffentlichte kürzlich ein kurzes Video auf YouTube, in dem sie einige schöne Momente der vergangenen Monate Revue passieren lässt. Darunter lassen sich auch ein paar Augenblicke mit dem NFL-Star erkennen. Zum einen sieht man die "You Belong With Me"-Interpretin beim Kochen, während sich ihr Liebster von der Seite anschleicht und ihr einen dicken Schmatzer auf die Wange drückt. In einer weiteren Aufnahme ist erkennbar, wie sie Händchen haltend vor den erleuchteten "Gardens by the Bay" in Singapur stehen.

Ihre Küsse halten die Turteltauben schon seit einigen Monaten nicht mehr privat. Nachdem sich das Paar im vergangenen November nach Taylors "The Eras"-Tour-Auftritt im Stadion vor abertausenden Fans küsste, hängen sie auch auf diversen öffentlichen Events an ihren Lippen. So belohnte sie Travis zum Beispiel nach seinem Super Bowl-Sieg im Februar mit einem Kuss. Und auch bei dem gemeinsamen Besuch des Coachella-Festivals konnten sie die Finger nicht voneinander lassen.

Ihre Fans hoffen, dass sich Taylor und Travis Anfang Mai auf der alljährlichen Met Gala zusammen zeigen und somit ihr Red-Carpet-Debüt feiern. Auf der Gästeliste sollen sie zwar stehen, doch zu einem Besuch wird es wohl nicht kommen, wie ein Insider The Sun berichtete. Der Footballer und die 34-Jährige sollen wohl eher ihre Zweisamkeit genießen wollen. "Sie lieben es, einfach nur zu entspannen, Zeit miteinander zu verbringen und in Taylors Haus zu sein, nur um das Zusammensein und ihre wohlverdiente Auszeit zu genießen", verriet die Quelle und machte somit klar, dass man TayTay und Travis eher nicht auf dem größten Fashion-Highlight des Jahres antreffen werde.

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift im November 2023 in Buenos Aires

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

