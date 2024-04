Ist dieser neue Taylor-Swift-Song etwa über Travis Kelce?

Die Fans spekulieren schon wild! Taylor Swifts (34) neues Album "The Tortured Poet's Department" wurde vor dem offiziellen Release-Datum geleakt und seitdem sind die Swifties am Überlegen: Könnte der Track "The Alchemist" über Travis Kelce (34) sein? Denn angeblich singt die Blondine über Touchdowns, Teams, Trophäen, Jubel und über den Größten der Liga. Das könnte gut zu dem NFL-Star, der erst im Februar den Super Bowl 2024 gewonnen hat, passen, wie unter anderem Page Six berichtet. Und so verliebt wie die Sängerin und der Footballer sind, dürfte es auch keinen wundern, wenn sie ihm ein Liebeslied widmet.

"Oh 'The Alchemy' ist ja mal so was von über Travis" und "Die Anspielungen auf American Football... Willkommen zu deinem ersten Song, Travis", lauten nur zwei der zahlreichen Postings auf X. Travis hat das Album schon gehört und betonte erst vor Kurzem, ein großer Fan der neuen Songs zu sein. Und das, obwohl die meisten über Taylors Ex-Freund Joe Alwyn (33) sein dürften. Doch das scheint dem Tight End gar nichts auszumachen.

Seit einigen Monaten sind die Turteltauben nun schon ein Paar. Ein Geheimnis daraus, wie verliebt sie sind, machen sie nicht. Seit ihrem Liebes-Outing gab es viele öffentliche Liebesbekundungen. So knutschten die zwei hemmungslos auf dem Spielfeld nach einem Footballgame von Travis – oder vor wenigen Tagen erst auf dem Musikfestival Coachella. Ihre Beziehung mit Joe hielt TayTay ganze sechs Jahre weitestgehend von der Öffentlichkeit fern.

Getty Images Joe Alwyn, 2022

ActionPress / SIPA USA / USA TODAY Network Taylor Swift und Travis Kelce auf dem Coachella 2024

