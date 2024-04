Wegen Kate: Für Prinz William steht Arbeit an zweiter Stelle

Prinz William (41) geht seinen Aufgaben als künftiger König gewissenhaft nach, doch seine Prioritäten liegen woanders. Am Donnerstag absolvierte er seinen öffentlichen Auftritt, seitdem Prinzessin Kates (42) Krebserkrankung bekannt ist. Es heißt, dass der Royal seine Pflichten wahrnimmt, allerdings soll er es langsam angehen lassen. Ein Insider schilderte gegenüber Daily Mail: "Natürlich war es ein wichtiger Tag [heute], der für den Prinzen im Hinblick auf sein eigenes Engagement für die Umwelt eine große Bedeutung hat, aber ich denke, man kann davon ausgehen, dass der Prinz sich in ähnlichem Tempo wie im Februar und März engagieren wird."

Der Informant bezieht sich auf die Zeitspanne, in der William seiner Arbeit zwar nachging, er aber deutlich seltener bei Events und Co. zu sehen war. Für den 41-Jährigen stehe Kate an erster Stelle und er versuche, seinen royalen Verpflichtungen und seiner Frau gerecht zu werden. "Der Prinz hat immer deutlich gemacht, dass er sein Engagement im öffentlichen Dienst und seine Pflichten mit der Unterstützung seiner Familie in dieser Zeit in Einklang bringen möchte, und er wird weiterhin einen Weg finden, dies zu tun", beteuerte die Quelle.

Am Donnerstag besuchte der Sohn von König Charles (75) eine Wohltätigkeitsorganisation in Surrey im Süden Englands. William unterhielt sich mit denjenigen, die sich um die Verteilung überschüssiger Lebensmittel kümmern. Wie The Mirror berichtete, habe eine freiwillige Mitarbeiterin bei der Gelegenheit zu ihm gesagt: "Passen Sie auf [Kate] auf!" Daraufhin antwortete William: "Das werde ich!", und legte der Dame seine Hand auf die Schulter.

Getty Images Prinz Wiliam und Prinzessin Kate

Getty Images Prinz William nimmt Genesungskarten für Prinzessin Kate entgegen

