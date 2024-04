Das ist Lenny Kravitz' Fitnessgeheimnis für einen guten Body

Der Rockstar Lenny Kravitz (59) steht kurz vor seinem 60. Geburtstag und glänzt immer noch mit einem ausgeprägten Sixpack! Im Interview mit Men's Health verrät er, dass er einen knallharten Trainingsplan durchzieht, um fit zu bleiben: Er trainiert fünf- bis sechsmal die Woche und hält sich mit Kraft- und Ausdauersport fit. Vor allem achte er darauf, Gewichte zu stemmen und abends vor dem Schlafengehen noch ein paar Minuten zu joggen. Er lebe nach der Philosophie, dass seine "beste Form niemals hinter, sondern immer vor" ihm läge. "Ich bin gerne draußen und mache Dinge, die man mit seinem Körper machen kann", erzählt der Sänger in einem US-Interview und ergänzt: "Und ich laufe. Ich bin gerne draußen in der Natur und mache Dinge, die man mit seinem Körper machen kann – Klimmzüge, Sit-ups, Liegestütze, Kniebeugen."

Gegenüber dem Magazin äußert der 59-Jährige, dass er strikt auf seine Ernährung achte. Seit 2016 lebe er vegan und nimmt hauptsächlich Rohkost zu sich. Auf den Bahamas habe er seinen eigenen Bio-Garten, den er auch selbst bewirtschaftet. Selbst auf Reisen achte er stets darauf, dass er seinen Entsafter dabei hat und benutze diesen, so oft er kann. In einem seiner Wohnsitze in Paris liebe er es, auf dem Bio- oder Bauernmarkt zu stöbern: "Dort kaufe ich Spinat, Grünkohl, Karotten, Rüben, Knoblauch – das ist wirklich sehr gesundheitsfördernd."

Durch seinen aktiven Lebensstil kann sich sein Körper sehen lassen, den er auch gerne mit durchsichtigen Oberteilen oder komplett oben ohne gekonnt in Szene setzt. Die Zurschaustellung seines Körpers bleibt auch Tochter Zoë Kravitz (35) nicht verborgen. Als ihr berühmter Vater einen Stern auf dem Walk of Fame bekommt, äußert sie sich zu seinem Kleidungsstil: "Ich habe gesehen, wie du dich in den schönsten Arten verändert hast. Aber hauptsächlich habe ich durch deine Hemden gesehen", stichelt die Schauspielerin und fügt hinzu: "Deine Beziehung zum Netzhemd ist wahrscheinlich deine längste. Und sie funktioniert."

