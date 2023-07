So bereitet sich Liam Hemsworth schon auf "The Witcher" vor!

Liam Hemsworth (33) muss in große Fußstapfen treten! Insgesamt drei Staffeln lang verkörperte Henry Cavill (40) den Hexer Geralt von Riva in der Netflix-Serie The Witcher. In wenigen Wochen wird dann auch das Finale der dritten Staffel das Licht der Streamingwelt erblicken – und damit auch der letzte Auftritt des charismatischen Briten. Dann wird die Rolle von Hunger Games-Star Liam Hemsworth übernommen werden. So bereitet sich Liam auf seinen Part in "The Witcher" vor!

Gegenüber Games Radar plaudert Joey Batey (34), der in der Serie die Rolle des Rittersporn spielt, aus, wie die Vorbereitungen mit dem Neuling laufen. "Wir haben uns E-Mails geschrieben und uns gegenseitig unsere Lieblingszitate aus den Büchern geschickt", verrät der Brite. Er gibt zudem preis, dass sich der "Mit dir an meiner Seite"-Star sehr reinhänge. "Sein Trainingsplan ist wahnsinnig und er hat die Bücher verschlungen", fügt der 34-Jährige hinzu.

Auch Anya Chalotra (26) freut sich offenbar sehr über den frischen Wind im Team. "Ich bin gespannt zu sehen, wie sein Geralt aussehen wird", plaudert die Schauspielerin im Interview mit Variety aus. Getroffen habe sie den Australier ebenfalls noch nicht, doch die Yennefer-Darstellerin zeigt sich zuversichtlich: "Ich bin mir sicher, dass Liam großartig sein wird."

Netflix Henry Cavill als Geralt von Riva in der dritten Staffel "The Witcher"

Getty Images Joey Batey bei der Premiere von "The Witcher" Staffel 3

Getty Images Anya Chalotra im März 2023

