Getrennt von Baby: So emotional reagiert Neu-Papa Olly Murs

Erst vor wenigen Tagen bekamen Olly Murs (39) und seine Frau Amelia erstmals Nachwuchs. Seither könnte der "Troublemaker"-Interpret kaum glücklicher sein. Umso schmerzlicher muss es für ihn gewesen sein, auf Tour zu gehen und seinen kleinen Wonneproppen zurückzulassen. Zu einem Clip auf Instagram, der ihn auf der Bühne zeigt, hinterlässt seine Frau Olly deshalb liebevolle Zeilen im Namen von sich und ihrem Töchterchen – wodurch bei Olly alle Dämme zu brechen drohen. Gerührt kommentiert der Sänger einen weinenden Emoji und fügt dem noch einen Schnappschuss hinzu, der ihn dabei zeigt, wie er während seines Konzerts einen Hasen umarmt, den ihm ein Fan zuvor als Geschenk für seinen Nachwuchs übergeben hatte.

Schon im Verkündungspost zur Geburt ihres kleinen Zwergs war dem 39-Jährigen das Glück und die Freude über seinen neuesten Familienzuwachs sichtlich anzumerken. Auf seinem Social-Media-Profil teilte er einen süßen Schnappschuss, der ihn gemeinsam mit seiner Frau Amelia beim Verlassen des Krankenhauses zeigt. Der frischgebackene Papa ließ es sich in dem Foto nicht nehmen, die Babyschale samt Neugeborenem in seine Obhut zu nehmen. "Unser Mini-Murs ist da", schrieb Olly dazu. Dabei ließ er seine zahlreichen Follower auch mal eben den Namen seines Töchterchens wissen. "Madison, wir lieben dich schon jetzt so sehr!", schloss er seinen damaligen Beitrag liebevoll ab.

Der gebürtige Brite und seine Liebste machten ihre Liebe im Januar 2020 ganz offiziell. Zuvor hatten sich die beiden Turteltauben ausgerechnet über die sozialen Medien kennengelernt. Über ihr Kennenlernen hatte eine Quelle damals gegenüber The Sun verraten: "Amelias Instagram-Feed fiel ihm auf und sie begannen, miteinander zu flirten." Offenbar scheint all das auch schnell zum gewünschten Resultat geführt zu haben: Denn nur wenig später sollen sich die beiden dann auch schon in einem Fitnessstudio in Essex getroffen haben. Inzwischen sind die beiden ein eingespieltes Team, dessen Liebesglück nun mit dem ersten gemeinsamen Nachwuchs gekrönt wird.

Getty Images Olly Murs, Sänger

Instagram / ollymurs Olly Murs mit seiner Frau und seiner Tochter

