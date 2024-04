Gibt Taylor im neuen Musikvideo Hinweise auf eine Verlobung?

Taylor Swifts (34) Fans vermuten, dass sie in ihrem neuen Musikvideo zur Single "Fortnight" mit Post Malone (28) auf ihre Trennung von Joe Alwyn (33) anspielt. Doch nicht nur das – deutet sie auch an, mit dem Schauspieler verlobt gewesen zu sein? In der ersten Szene des Videos ist die Sängerin in einem weißen Brautkleid an ein Bett gefesselt zu sehen. Dabei ist auffällig, dass sie ein Strumpfband um ihren Oberschenkel trägt. In Amerika ist es eine Tradition, dass der Bräutigam seiner neuen Braut das Strumpfband abnimmt – spielt Taylor also darauf an, dass sie kurz davor war, mit Joe vor den Altar zu treten?

Das Strumpfband ist aber nicht der einzige Hinweis auf eine geplatzte Verlobung. Auch ihr schwarzes viktorianisches Kleid, in das sie wechselt, spielt wohl darauf an. "Sie sagt wirklich, sie hätte erwartet, ein weißes Hochzeitskleid zu tragen, nur um dann in einem schwarzen Kleid zur Beerdigung ihrer Beziehung zu gehen", vermutet eine Fanseite auf X. Bereits vor zwei Jahren kursierten Gerüchte, dass sich die beiden vor ihrer Trennung 2023 heimlich verlobt hätten. Auf die Frage von The Wall Street Journal, ob dies stimme, antwortete Joe: "Wenn die Antwort 'Ja' wäre, würde ich es nicht sagen und wenn die Antwort 'Nein' wäre, würde ich es nicht sagen."

Bestätigt wurde also nie, dass Joe seiner damaligen Freundin die Frage aller Fragen stellte. Mit ihrem "Fortnight"-Video scheint Taylor ihren Fans aber deutliche Hinweise zu geben. Genauso auffällig ist es, dass in einer Nahaufnahme, in der die Künstlerin auf einer Schreibmaschine tippt, die Taste der Ziffer eins fehlt. Eine Anspielung auf ihren Song "The 1", in dem es um das Leben nach einer gescheiterten Liebe – und damit um ihre Trennung von Joe – geht? Die Antwort darauf kennt wohl nur eine Person: Taylor selber.

MEGA Taylor Swift und Joe Alwyn im Dezember 2018

ActionPress Taylor Swift und Joe Alwyn, Oktober 2019

