Mark Zuckerberg mit Bart? Die Fans feiern bearbeitetes Foto!

Hatte Mark Zuckerberg (39) etwa eine Typveränderung? Das fragen sich gerade wohl einige Fans auf X. Ein Foto, das gerade viral geht, zeigt den Meta-CEO deutlich verändert: Sein Gesicht wird nämlich plötzlich von einem Bart geschmückt. Die User auf der Plattform sind völlig aus dem Häuschen über Marks vermeintlich neues Erscheinungsbild und deuten an, wie attraktiv sie sein verändertes Aussehen finden. "Ich würde ihm mehr als nur meine Daten geben", kommentiert ein Nutzer im Netz und auch ein anderer findet: "Er ist so sexy!" Ein anderer User erkennt Mark kaum wieder und scherzt: "Ich werde meinen Kindern erzählen, dass das Jack Harlow (26) ist."

Die äußerliche Veränderung des Unternehmers ist jedoch nicht echt! Ein Fan hat einfach ein Standbild aus einem aktuellen Video des Facebook-Gründers verwendet und den Bart in das Bild hineinbearbeitet. Und was sagt Mark zu dem Foto? Unter einem Instagram-Beitrag einer großen Gossip-Seite kommentierte er nur scherzhaft: "Okay, wer war das?" Doch wer auch immer für dieses Foto verantwortlich ist, könnte vielleicht etwas auf der Spur sein. In seiner Story postete Mark nämlich ein Bild eines Rasierers und versah es mit einem fragenden Emoji. Das lässt Raum für Spekulationen: Vielleicht wird der Unternehmer ja in Zukunft das Rasieren aufgeben und sich bald mit einem echten Bart präsentieren.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Foto des 39-Jährigen zum Internet-Hit wird. Vor vier Jahren gingen bereits Bilder viral, auf denen sich Mark auf einem Foilboard in die Wellen von Hawaii gestürzt hatte. Auf den Schnappschüssen war sein Gesicht großzügig mit Sonnencreme bedeckt, sodass es aussah, als würde er eine weiße Maske tragen. Das nutzten die User im Netz als Steilvorlage und kreierten lustige Vergleichsbilder zu der Szene.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Zuckerberg, 2019

Anzeige Anzeige

MEGA Mark Zuckerberg auf Hawaii im Jahr 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Mark mit Bart? Ich finde, er sieht mit Bart viel attraktiver aus! Hmm, ohne Bart gefällt er mir besser! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de