Spielt Jeremy Allen White Hauptrolle im Springsteen-Biopic?

Aktuell befindet sich die Verfilmung des Lebens von Rockstar Bruce Springsteen (74) in den Anfängen der Produktion. Mit "Deliver Me From Nowhere" ist ein Titel bereits gefunden, allerdings fehlt noch der passende Hauptdarsteller. Doch das könnte sich jetzt geändert haben: Wie Deadline berichtet, seien die Produzenten sehr daran interessiert, Jeremy Allen White (33) in der Hauptrolle zu casten. Wenn es nach den Machern geht, sei der "The Bear"-Darsteller die erste Wahl. Immerhin scheint Jeremy derzeit eine echte Erfolgswelle zu reiten: Für seine Performance in der Disney+-Serie erhielt er im Januar sogar den Golden Globe als bester Hauptdarsteller.

Viel ist über Bruce' Biopic noch nicht bekannt. Mit Scott Cooper wurde aber ein Regisseur verpflichtet, der bereits Erfahrung darin hat, Geschichten von Musikern zu erzählen: Er verfilmte das Musikdrama "Crazy Heart" mit Jeff Bridges (74) in der Hauptrolle. Grob soll die künstlerische Schaffensphase des "Born To Run"-Interpreten rund um das Album "Nebraska" von 1982 erzählt werden, das musikalisch zu seinen wichtigsten Werken zählt. Unter anderem verarbeitet Bruce auf der Platte seine Erfahrungen mit Depressionen und die schwierige Beziehung zu seinem Vater. Wie weit der Streifen darüber hinausgeht, ist noch unklar.

In den vergangenen Monaten mussten Fans sich ein wenig Sorgen um Bruce machen. Nach hartnäckigen gesundheitlichen Problemen musste der Sänger seine Tour unterbrechen. Laut einer Pressemitteilung im September 2023 auf Instagram habe er sich "kontinuierlich von seiner Magengeschwürerkrankung erholt". Die Behandlung müsse er "auf Anraten seines Arztes für den Rest des Jahres fortsetzen". Ende März konnte der 74-Jährige die Tournee dann aber wieder aufnehmen. Im Sommer spielt er dann mitsamt seiner The E Street Band auch in Deutschland.

Getty Images Jeremy Allen White, Schauspieler

Getty Images Bruce Springsteen im April 2023

