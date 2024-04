Schönheits-OP's ade? Katie Price strebt eine Veränderung an

Katie Price (45) möchte zurück zu einem natürlicheren Look. In einer aktuellen Folge ihres Podcasts "The Katie Price Show" spricht sie davon, welcher Sucht sie abschwört – und welche neue sie stattdessen anstrebt. "Ich möchte lieber nach Sport süchtig sein und nicht länger nach Schönheitseingriffen", führt sie im Gespräch mit ihrer Schwester Sophie aus. Das Model geht der neuen Leidenschaft bereits hinterher. "Ich gehe schon ins Fitnessstudio. Ich bin dran, fit, gesund und süchtig nach Bewegung zu werden", sagt Katie.

Es liege im Naturell der Autorin, sich voll und ganz in neue Hobbys zu stürzen. "Ich bin Sternzeichen Zwilling, deshalb machen mich Dinge schnell süchtig. Wenn ich anfange, ins Fitnessstudio zu gehen, ist das alles, was ich noch machen möchte und fühle mich sofort schlecht, wenn ich mal nicht gehe", erklärt die Britin. Auch eine Ernährungsumstellung ist Teil des Programms – Alkohol und ungesundes Essen sollen der Vergangenheit angehören. "Alkohol brauche ich sowieso nicht – ich bin ohne genauso witzig", versichert Katie.

Ob ihr Liebster sie bei ihrem Sportprogramm unterstützen wird? Die Skandalnudel datet John Joe Slater und soll mit ihm superglücklich sein. "Wenn sie die Chance hätte, würde sie ihn morgen heiraten. JJ hat mit Katie darüber gesprochen und ihr gesagt, dass er eine große Hochzeit haben möchte", plaudert ein Insider gegenüber Closer aus. Die fünffache Mama war bereits dreimal verheiratet – ein erneuter Schritt vor den Traualtar scheint nicht ausgeschlossen.

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

ActionPress Katie Price und JJ Slater im März 2024

