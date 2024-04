Werden Prinzessin Kates Eltern königliche Titel erhalten?

Carole (69) und Michael Middleton (74) sind die Eltern von Prinzessin Kate (42) – und damit auch die Schwiegereltern des britischen Thronfolgers Prinz William (41). Die Tochter der beiden wird also in Zukunft Königin werden. Da stellt sich die Frage: Werden sie königliche Titel erhalten, sobald William auf den Thron steigt? Dannielle Stacey, die Royal-Korrespondentin von Hello!, hat eine Antwort darauf: "Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Carole und Michael Middleton Titel erhalten, obwohl sie die Eltern einer Königsgemahlin sind. Das liegt an den Regeln für Adelstitel."

Bei einem Herzogtum handelt es sich um einen erblichen Titel, der den höchsten Adelsstand in Großbritannien darstellt. Ein solcher kann also nur von einem Elternteil vererbt oder vom gegenwärtig regierenden Monarchen verliehen werden. So auch bei Kate selber. "Als Kate 2011 Prinz William heiratete, verlieh Queen Elizabeth II. (✝96) ihnen den Titel Herzog und Herzogin von Cambridge", erklärt Dannielle. Carole und Michael könnten demnach zwar Titel bekommen, es würde sich aber um einen beispiellosen Schritt handeln. Auch die Familie von Königin Camilla (76) erhielt keine, als ihr Gatte Charles (75) zum König wurde.

Dass es Kates Eltern um königliche Titel geht, ist aber auch eher unwahrscheinlich. Die beiden scheinen ihre Tochter dort zu unterstützen, wo sie nur können – so wie an Ostern. Carole reiste nämlich über die Feiertage nach Windsor, um der jungen Familie unter die Arme zu greifen, während sich Kate weiterhin von ihrer Operation erholte. Laut Daily Mail soll es dort außerdem zu einem Pubbesuch mit ihrem Schwiegersohn William gekommen sein. "Es war alles sehr unauffällig, ohne großes Tamtam. Er ging einfach rein und durch den Pub", berichtete ein Augenzeuge.

Carole und Michael Middleton bei Kates Weihnachtsgottesdienst, 2021

Prinz William und Prinzessin Kate

