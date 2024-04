Wie knuffig! Olly Murs teilt erstes Foto von Tochter Madison

Mitte April durften Olly Murs (39) und seine Amelia ihr erstes gemeinsames Baby auf der Welt begrüßen: ihre Tochter Madison. Auf Instagram gewährt der Sänger seither ab und an private Einblicke in sein Leben als frischgebackener Papa. So wie jetzt auch: Auf Instagram teilt er einen Schnappschuss des kleinen Wonneproppens – und der ist wirklich zum Dahinschmelzen! Darauf ist zu sehen, wie Madison mit nackten Füßchen vor sich hin schlummert. "Gott segne Madi, ich glaube, sie hat die Füße ihres Vaters", scherzt Olly dazu.

Zeitgleich lässt es sich auch die Neu-Mama nicht nehmen, ihre Fans mit süßem Babycontent zu versorgen. Auf ihrem Kanal auf Social Media teilt Amelia eine niedliche Aufnahme: Zu sehen sind zwei Polaroids, auf denen sie und Olly jeweils die kleine Madison im Arm halten. Die frischgebackenen Eltern strahlen bis über beide Ohren. Dem Beitrag fügt die Blondine ohne große Worte ein rosafarbenes Emoji hinzu.

Die frohe Botschaft über die Geburt seines ersten Nachwuchses verkündete das Paar ebenfalls überglücklich im Netz. "Unser Mini-Murs ist da", schrieb der Musiker zu einem Foto aus dem Krankenhaus, auf dem er ganz stolz die Babyschale in der Hand hielt. Dabei verriet Olly seiner Community auch schon direkt den Namen ihres Babys: "Madison, wir lieben dich schon jetzt so sehr!"

Instagram / amelia.murs Olly und Amelia Murs mit ihrer Tochter Madison

Instagram / ollymurs Olly Murs mit seiner Frau und seiner Tochter

