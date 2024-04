Königin Camilla trägt Queen Elizabeth' Schmuck im Gedenken

Zum alljährlichen Ostergottesdienst versammelte sich fast die ganze Königsfamilie Großbritanniens. An der Spitze standen König Charles (75) und seine Frau Camilla (76). Und die Königsgemahlin suchte sich für die Prozession zum Gottesdienst ein ganz besonderes Accessoire aus. Am Revers ihres Mantels trug sie eine kleine silberfarbene Brosche in Form einer Blume, verziert mit Smaragden, Saphiren und Diamanten. Das Schmuckstück wird sie in Erinnerung ihrer verstorbenen Schwiegermutter Queen Elizabeth (✝96) getragen haben. Wie Daily Mail berichtet, soll es sich um ein Erbstück handeln, das aus dem Besitz der Monarchin stammt. Ursprünglich soll der Schmuck sogar Queen Mary, der Gattin von Elizabeth' Großvater König George, gehört haben.

Dass Camillas Wahl auf einen dunkelgrünen Look fiel, war aber kein Zufall. Auch andere Mitglieder der royalen Familie, wie unter anderem Prinzessin Anne (73) und Sarah Ferguson (64), wählten diese spezielle Farbe. Denn Farben haben bei den Royals fast immer eine tiefere Bedeutung. In diesem Fall könnte das Grün als Farbe der Hoffnung gelten. Das erscheint passend, denn immerhin musste der Palast mit dem krebskranken Charles und der ebenfalls an Krebs erkrankten Prinzessin Kate (42) zuletzt einiges wegstecken. Gleichzeitig verweist Grün aber auch auf den Frühlingsanfang und könnte somit für einen Neuanfang stehen.

Dass Camilla an Charles' Seite Königin geworden war, wurde von einigen Royal-Fans kritisch gesehen – sei ihre Königin der Herzen doch die verstorbene Prinzessin Diana (✝36). Dennoch soll die Queen selbst festgelegt haben, dass ihre Schwiegertochter den gleichen Titel tragen darf wie sie. Die 76-Jährige scheint das beliebte Staatsoberhaupt bis heute sehr zu bewundern. "Sie hatte diese wundervollen blauen Augen, die, wenn sie lächelte, ihr ganzes Gesicht erhellten. Ich werde immer mich an ihr Lächeln erinnern", hatte sie BBC 2022 erzählt.

Getty Images Königin Camilla und König Charles an Ostern 2024

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Camilla bei einem Event in London, Oktober 2015

