17. Todestag: Terri Irwin zollt ihrem Mann Steve (†) Tribut

Ein trauriger Tag jährt sich. Steve Irwin (✝44) hatte als Crocodile Hunter jahrelang zahlreiche Fans begeistert. Im September 2006 verstarb der Abenteurer nach einem fatalen Unfall mit einem Stachelrochen. Seine Ehefrau Terri (59) und die beiden Kinder Bindi (25) und Robert (19) erinnern sich auch heute noch regelmäßig an ihn und teilen häufig Anekdoten und Erinnerungsfotos. An Steves 17. Todestag gedenkt Terri seiner nun auch rührend.

Auf Instagram teilt die 59-Jährige am Montag ein Foto ihres verstorbenen Mannes. "In Erinnerung an Steve", schreibt sie unter den Schnappschuss, auf dem Steve mit seinem Hund zu sehen ist. Mit seinem typischen Zoowärter-Outfit sitzt Steve entspannt auf einem Holzklotz, trinkt Kaffee und schaut zufrieden in die Ferne. Terris Fans sind bewegt von dem Posting. "Danke, dass du ihn am Leben und für uns alle präsent hältst" und "Er lebt weiter durch dich und deine Kinder und die Bemühungen aller, die durch seinen Einsatz für die Tierwelt inspiriert wurden", kommentieren zwei User.

Im Juni hätten Steve und Irwin ihren 31. Hochzeitstag gefeiert. Bindi zelebrierte den besonderen Tag mit einem niedlichen Bild ihrer Eltern, auf denen sie zusammen vor einem Truck am Strand stehen. "Eine Liebe wie diese ist ewig. Alles Gute zum Jahrestag für meine außergewöhnlichen Eltern", betitelte die 24-Jährige die Aufnahme.

Instagram / terriirwincrikey Steve Irwin, Abenteurer

Instagram / bindisueirwin Steve Irwin mit seiner Frau Terri und den gemeinsamen Kindern Robert und Bindi

Instagram / bindisueirwin Steve und Terri Irwin in Australien

