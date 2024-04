Gewicht stagniert: Sarah-Jane Wollny ist langsam genervt

Sarah-Jane Wollny (25) möchte endlich wieder vorwärtskommen. Die Wollnys-Protagonistin hat in den vergangenen Jahren bereits radikal abgenommen – ihr Wunschgewicht hat sie aber noch nicht erreicht. Das gestaltet sich aktuell auch offenbar etwas schwierig: Ihr Gewicht ist gerade mehr oder weniger am Stagnieren. "Ich hoffe, ich schwanke nicht mehr lange zwischen 83 und 84 Kilogramm. So langsam nervt es", ärgert sich das Reality-Sternchen in seiner Instagram-Story. Aktuell bringt Sarah-Jane 83,45 Kilogramm auf die Waage.

Kurze Zeit später sieht die Altenpflegerin das Ganze aber offenbar schon etwas gelassener: "Was soll ich sagen? Die Waage hat ihr eigenes Leben, ich schwöre. Die macht, was sie will. Aber egal. Ich ziehe trotzdem weiter durch, weil ich nicht das Gefühl habe, zugenommen, sondern eher abgenommen zu haben." Deswegen wolle sie sich nicht zu sehr von der Zahl beeinflussen lassen.

Bereits Anfang des Jahres betonte Sarah-Jane, dass ihre Abnehmreise noch nicht vorbei ist. "Mein Ziel: Bis zum Sommer zehn bis zwölf Kilo abnehmen. Ich bin gespannt, ob ich das schaffe, aber ich hoffe es", verriet sie in ihrer Instagram-Story. Daher versuchte sie, auf Süßigkeiten und Fast Food zu verzichten. "Der Anfang ist schwer, aber wenn man einmal drin ist, ist es ganz einfach. Die größte Motivation ist, wenn man die Pfunde purzeln sieht", gab die 25-Jährige zu verstehen.

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny im April 2024

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny im März 2024

Könnt ihr Sarah-Jane verstehen? Ja, mich würde das auch nerven, wenn es nicht vorangeht. Nee, das Gewicht auf der Waage ist nur eine Zahl. Es geht doch ums Feeling. Ergebnis anzeigen



