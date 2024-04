Handelt dieser Taylor-Swift-Song von ihren Stadionbesuchen?

Taylor Swifts (34) neues Album "The Tortured Poets Department" hält seit Tagen die Fans in seinem Bann. Einige Swifties sind der festen Überzeugung, dass die Musikerin in ihren Songs "The Alchemy" und "So High School" über ihren neuen Freund Travis Kelce (34) singt. Aber auch "The Albatross" wird so gedeutet, dass es darin um ihre Besuche bei seinen NFL-Spielen geht. "Warnungen ausgesprochen, er stand auf / Erschoss die Boten / Sie versuchten, ihn vor ihr zu warnen", lautet etwa eine Textzeile. Als Taylor anfing, bei den Footballspielen aufzukreuzen, bekam sie viel Kritik und Hate dafür.

Auf TikTok kursieren schon reichlich Theorien, dass dieser Song von Travis und Taylors Anfangszeit handelt. "Alle sagten zu Travis: 'Sei vorsichtig, mach dich nicht an sie ran. Sie wird deine Karriere ruinieren'", schreibt etwa ein User. Gerade zu Beginn ihrer Beziehung waren viele Footballfans der Meinung, seine neue Beziehung würde Travis schaden und vom Spiel ablenken. Zusätzlich bekam die 34-Jährige im Stadion viel Aufmerksamkeit, was einigen Zuschauern gar nicht passte.

Obwohl Taylor in ihren Songs nie Namen nennt, gibt sie doch immer wieder Hinweise darauf, worüber sie handeln. Travis ist dabei aber nicht der einzige, dem einige Lieder auf dem neuen Album gewidmet zu sein scheinen! Auch mit Kim Kardashian (43) rechnet die 14-fache Grammy-Gewinnerin in ihrem Song "thanK you aIMee" ab! Ihre Ex-Freunde Joe Alwyn (33) und Matty Healy (35) kommen auch nicht glimpflich davon.

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

