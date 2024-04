Matthew McConaugheys Kids helfen ihm bei seiner Arbeit!

Matthew McConaughey (54) ist Papa mit Leidenschaft. Doch nicht nur in seinem Privatleben sind Levi (15), Vida (14) und Livingston (11) eine Bereicherung – auch seiner Karriere helfen die Promi-Sprösslinge auf die Sprünge. "Kinder zu haben, hat mich definitiv zu einem besseren Künstler und zu einem besseren Schauspieler gemacht", betont der "Dallas Buyers Club"-Darsteller im Gespräch mit People und erklärt: "Kinder sehen ständig Dinge zum ersten Mal. Ihre Fragen sind unschuldig." Matthew erzählt, seine Kids hätten stets wisen wollen, was er am Set von Projekten wie "True Detective" so getrieben hat. Die Inhalte für Erwachsene so kinderfreundlich wie möglich aufzubereiten, habe ihn dazu gebracht, vieles mit neuen Augen zu betrachten.

Seine Kids haben auch seinen Horizont erweitert, was die Projekte angeht, die er verfolgt. "Am Ende schaut man sich hauptsächlich das an, was seine Kinder sehen, und deshalb dachte ich: 'Mann, ich war noch nie Teil eines Animationsfilms', und dabei bin ich gerne Synchronsprecher", erinnert sich Matthew. Also habe er beschlossen, diese Lücke in seinem Repertoire zu schließen. Schließlich synchronisierte er im Disney-Hit "Sing" und dessen Sequel den süßen Koalabär Buster Moon. "Das habe ich für meine Kinder getan – und für das Kind in uns allen", freut er sich.

Gemeinsam mit seiner Frau Camila Alves (41) führt der Texaner ein zurückgezogenes Leben in Austin. Doch mittlerweile dürfte die Zeit für lustige Animationsstreifen vorbei sein – seine Sprösslinge sind schon ganz schön erwachsen! Bei der Pariser Fashion Week zeigte sich Mama Camila mit den beiden Ältesten, Levi und Vida, an ihrer Seite, die in stilsicheren Outfits glänzten.

Getty Images Matthew McConaughey, Schauspieler, mit Ehefrau Camila und seinen Kindern

Instagram / levimcconaughey Matthew McConaughey, Schauspieler, mit seiner Familie

