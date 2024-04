Nach Release: Taylor Swift reagiert auf Kritik ihres Albums!

Vergangene Woche feierte Taylor Swift (34) die Veröffentlichung ihres neuen Albums "The Tortured Poets Department". Neben hauptsächlich positiven Rückmeldungen erhielt die 34-Jährige von vereinzelten Hörern aber auch etwas Gegenwind. Ein Kritiker machte seinem Ärger Luft und schrieb in seiner Rezension, die auf Paste veröffentlicht wurde, dass Taylor mit ihrem neuen Album "genau die Leute, die ihre Musik kaufen und ihren Erfolg vorantreiben, bevormundet". Er fügte wütend hinzu: "Es gibt nichts Poetisches an einer Milliardärin." Taylor selbst reagierte auf die Kritiken, ob positiv oder negativ, lediglich mit Textzeilen ihres neuen Albums und teilte diese auf ihren Social-Media-Kanälen mit ihren Followern.

Wer diese Zeilen verfasst hat, ist nicht bekannt. Aus Angst vor den Swifties entschied sich der Verfasser bewusst dafür, anonym zu bleiben. Denn wie das Magazin auf Social Media bekannt gab, wurde dem gleichen Kritiker bereits 2019 wegen seiner Rezension zu "Lover" von Taylors Fans Gewalt angedroht. Mit der Textzeile "Und das ist der Höhepunkt, an dem mein Herz explodiert" reagierte die Blondine auf eine weitere Kritik von Rob Sheffield von Rolling Stone, der das neue Album folgendermaßen beschrieb: "Die Intimität von Folklore und Evermore mit dem Synthie-Pop-Glanz von Midnights zu einer Musik zu verbinden, ist sehr ehrgeizig und glorreich-chaotisch."

Neben einem geringen Anteil negativer Kritik erhielt die "Cruel Summer"-Interpretin hauptsächlich positive Rückmeldungen. In ihrer Story teilte sie unter anderem auch die Rezension von Helen Brown von The Independend, die schrieb: "Das ganze Album ist eine großartige Erinnerung an die intensive persönliche Verbindung, die Swift mit ihren Liedern schaffen kann." Taylor reagierte darauf mit: "Jeder, den wir kennen, versteht, warum es so sein soll".

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei den Grammys 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Taylors Reaktion auf die Kritik? Total angemessen! An dem Album gibt es nichts zu kritisieren. Ich finde ihre Reaktion etwas kryptisch... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de