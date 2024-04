Patrick Mahomes schwärmt von Taylor Swifts Bodenständigkeit

Viele Stars und Sternchen heben nach ihrem Erfolg ab – doch nicht Taylor Swift (34). So sieht es zumindest Football Quarterback Patrick Mahomes (28). In einem Gespräch mit Time für die Ausgabe "Most Influential People of 2023" hat der Kansas-City-Chiefs-Spieler nur Positives über die Partnerin seines Teamkollegen Travis Kelce (34) zu berichten. "Taylor ist wahrscheinlich der bodenständigste Mensch, der schon so lange berühmt ist", meint der NFL-Star. Er freue sich über die Beziehung der beiden.

Patrick sei begeistert von Taylors Engagement und ihrer Arbeitsmoral. Zurzeit versuche die "Shake It Off"-Sängerin, Footballexpertin zu werden. "Selbst wenn sie über Fußball spricht, kann man sehen, wie sie mit ihrem Geschäftssinn an die Sache herangeht. Es ist fast so, als würde sie versuchen, eine Trainerin zu werden", meint er. Sie stelle einfach die richtigen Fragen – was man nicht alles noch ausprobieren könne. Und auch seine Mannschaft habe den Popstar freudig aufgenommen.

Durch Taylor haben die Kansas City Chiefs an neuer Popularität dazugewonnen. Viele ihrer Fans seien zu der Football-Mannschaft gekommen. Jegliche Behauptung, dass ihre Anwesenheit dem Team Probleme in der Saison 2023 bereitet hätte, streitet er vehement ab. Es wäre jedoch auch sehr unangenehm, wenn er dies anders sehen würde. Schließlich ist sie die Freundin seines besten Freundes. Und nicht nur das: Auch seine Frau Brittany Mahomes (28) ist zu einer von Taylors besten Freundinnen geworden!

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim Super Bowl 2024

Getty Images Travis Kelce und Patrick Mahomes, 2024

