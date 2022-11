Camilla nannte "The Crown"-Star Dominic West "Eure Majestät"

Ihm wurde eine große Ehre zuteil. Die Serie The Crown, die im November 2016 erstmals ausgestrahlt wurde, folgt der Regentschaft von Queen Elizabeth II., die im September im Alter von 96 Jahren verstorben ist, in den verschiedenen Kapiteln ihres Lebens. Bald wird die fünfte Staffel der Netflix-Produktion erscheinen. Mit an Bord ist diesmal auch Dominic West (53) – und der hatte schon ein besonderes Treffen mit Queen Consort Camilla (75).

In einem Interview mit dem britischen Radiosender Times verriet der Schauspieler, der in der kommenden Staffel der Netflix-Serie König Charles III. (73) in seiner Prinzenzeit spielen wird, dass er Camilla bereits getroffen hat. Die Königsgemahlin habe ihn liebevoll als "Eure Majestät" bezeichnet – was Dominic mit Stolz erfüllte.

Er plauderte auch aus, dass er nach der Besetzung der Rolle in Staffel fünf seinen Rücktritt als Botschafter für den Prince's Trust angeboten hat, um einen Interessenkonflikt zu vermeiden. Die Wohltätigkeitsorganisation, die 1976 von König Charles gegründet wurde, ist eine gemeinnützige Organisation, die gefährdeten jungen Menschen hilft, ihr Leben geregelt zu bekommen. Charles lehnte Dominics Rücktrittsgesuch damals jedoch mit den Worten ab: "Du machst, was du willst, du bist ein Schauspieler. Das hat nichts mit uns zu tun."

Getty Images Dominic West, Schauspieler

Getty Images Herzogin Camilla, Juni 2022

Getty Images König Charles III., britischer Monarch

