Süß! Christian Wolf und seine Romi turteln auf dem Coachella

Seit Ende September sind Romina Palm (24) und Christian Wolf offiziell ein Paar. Seither gewähren die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin und der Fitnessliebhaber nur zu gerne private Einblicke in ihr Liebesleben. Aktuell ist das Paar auf dem Coachella-Festival in der kalifornischen Wüste – und dort turteln die beiden, was das Zeug hält! Auf Instagram postet der Unternehmer eine Bildreihe und zeigt sich freudestrahlend mit seiner besseren Hälfte – Wangenkuss und verliebte Blicke inklusive. "Ich glaube, ihr alle merkt, wie gut sie mir tut. Und auch mein Umfeld ist sehr froh, wie sehr sie es geschafft hat, dass mein 'wahres Ich' zum Vorschein kommt", schwärmt Christian.

Für Romina ist es das erste Mal in Los Angeles. Dabei lässt es sich die 24-Jährige auch nicht nehmen, ihre Fans im Netz mit süßem Pärchencontent zu versorgen. Sie postet ein Reel, in welchem sie und Christian ihre Outfits für das Musikfestival präsentieren. Dabei dreht er seine Liebste im Kreis herum und hebt sie anschließend hoch. "Du bist mein Lieblingsort", schreibt die 24-Jährige zu dem Clip.

Seit vergangenem Monat ist Christian frischgebackener Papa eines Sohnes. Den kleinen Noah Leon teilt er mit seiner Ex-Freundin Antonia Elena. "Irgendwie hast du einen Platz in meinem Herzen gefüllt, von dem ich nicht wusste, dass er frei war", schrieb er kurz nach der Geburt zu einem Social-Media-Schnappschuss mit seinem Wonneproppen. Romina scheint ihrem Freund das Vaterglück zu gönnen: Sie kommentierte den Beitrag mit einem weißen Herz-Emoji.

Anzeige Anzeige

Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / christianwolf Christian Wolf mit seinem Sohn

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Romina und Christian ihre Liebe so öffentlich zeigen? Ich finde das toll – die beiden passen so gut zusammen! Na ja, auf mich wirkt das irgendwie etwas gestellt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de