"Das ist okay": Romina Palm fühlt sich nach Geburt unwohl

Romina Palm (26) schwebt im Mamaglück: Die Influencerin brachte vor wenigen Wochen ihre Tochter Hazel auf die Welt. Wie sie jetzt in ihrer Instagram-Story preisgibt, nahm sie während der Schwangerschaft rund 20 Kilogramm zu. Sie möchte sich jedoch nicht damit auseinandersetzen, wie viel davon nach der Geburt wieder runter ist. "Ich habe mich seitdem nicht mehr gewogen. Es würde mir aktuell auch nichts bringen", erklärt das Model auf Nachfrage eines Followers und ergänzt: "Wohl fühle ich mich trotzdem nicht. Aber das ist okay, das muss ich gerade auch nicht."

Die 26-Jährige geht also ziemlich gelassen mit diesem Thema um. Sie erläutert, ihrem Körper gerade die Ruhe zu gönnen, die er verdient hat. "Mein Körper soll und darf sich erholen. [...] Anstatt mich darauf zu konzentrieren, sage ich mir jedes Mal, wenn doofe Gedanken aufkommen: 'Wow, schau mal, was dieser Körper die letzten neun Monate geschafft hat'", schreibt die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin abschließend.

Hinter der frischgebackenen Mutter liegen Wochen voller Höhen und Tiefen. Während sie mit der Geburt ihrer Tochter Hazel das große Glück erlebte, machte sie dabei auch eine schwierige Zeit durch. Direkt nach der Entbindung musste Romina einen operativen Eingriff über sich ergehen lassen. "Ich habe zu viel Blut verloren, weil sich meine Gebärmutter, wie üblich, nicht wieder zusammengezogen hat. Für meinen Körper ging die Geburt zu schnell", schilderte die Social-Media-Bekanntheit im Netz.

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel

