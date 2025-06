Nach Hazels Geburt: Möchte Romina Palm weitere Kinder?

Romina Palm (26) hat erst kürzlich ihr erstes Kind zur Welt gebracht und scheint in ihrer neuen Rolle als Mutter voll und ganz aufzugehen. In einer Instagram-Fragerunde stellte ihr ein Nutzer die Frage, ob sie sich weitere Kinder wünscht – und Rominas Antwort fiel eindeutig aus: "Ich war mir schon vorher sicher, aber jetzt bin ich noch klarer in meiner Antwort: 'Unbedingt!' Ich gehe so sehr im 'Mama sein' auf. Ich brauche noch mehr Minis." Es scheint, als sei die junge Mutter von ihrer neuen Lebensphase absolut begeistert.

Romina ist erst vor wenigen Wochen zum ersten Mal Mutter geworden. Am 24. Mai kam ihre Tochter Hazel zur Welt, die das Model mit ihrem Partner Christian Wolf (29) hat. Seitdem teilt die stolze Mama regelmäßig Einblicke in den neuen Familienalltag. Dennoch bleibt das Gesicht ihrer Tochter vorerst unter Verschluss. Das Babyglück scheint sie und ihren Partner noch enger zusammengeschweißt zu haben, denn Romina strahlt in ihren Posts förmlich vor Freude.

Seit ihrer Teilnahme an Germany's Next Topmodel im Jahr 2021 hat sich Romina eine beachtliche Fangemeinde aufgebaut. Mit Christian, der als Fitness-Influencer und Unternehmer erfolgreich ist, bildet sie ein echtes Traumpaar. Die beiden lassen keinen Zweifel daran, dass sie mit Hazel ihre Erfüllung gefunden haben und vielleicht wird ihre Familie ja schon bald vergrößert.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm mit ihrem Baby, May 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf und Tochter Hazel im Juni 2025

Anzeige Anzeige