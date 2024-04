Valentin Lusin ärgert sich sehr über "Let's Dance"-Sturz

Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin (37) stellen derzeit bei Let's Dance ihre Tanzkünste unter Beweis. Doch bei den Live-Auftritten läuft nicht immer alles rund. Als sie am Freitag den Contemporary tanzten, passierte dem Profitänzer ein Fauxpas: Er rutschte auf dem glatten Parkett aus und stürzte zu Boden. Dabei riss er seine Tanzpartnerin mit. An dem Missgeschick hat der Profi ganz schön zu knabbern, wie er nun im Interview mit RTL gesteht: "Es ärgert mich natürlich unglaublich. Ich habe eine Profilizenz abzugeben – suspendiert." Ann-Kathrin nimmt ihm das kleine Malheur aber keinesfalls übel. "Da kann er absolut nichts für, wenn es da glatt ist und er hinfällt", stellt sie klar.

Dennoch habe sie die Situation in diesem Moment verunsichert, wie sie verrät: "Ich habe mich geärgert, weil ich es gar nicht so begriffen habe in dem Moment. Habe ich einen Fehler gemacht? Ich wusste, wie stark der Tanz ist und habe mich da einfach sehr drauf gefreut. Und in dem Moment war ich so: 'Oh nein!'" Doch ihr Tanzpartner kann Ann-Kathrin in dieser Hinsicht beruhigen. "Für den Sturz kannst du wirklich nichts und ich bin sehr stolz, dass du dich davon nicht rausbringen lassen hast", betont Valentin.

Das kleine Malheur hat für das Duo aber keine Konsequenzen: Selbst Juror Joachim Llambi (59), der die Influencerin eine Folge zuvor mit seiner Bewertung noch zum Weinen gebracht hatte, lobte sie: "Es war dein bester Tanz in dieser Staffel." Auch wenn Ann-Kathrin und Valentin nächste Woche wieder ihr Können unter Beweis stellen dürfen, hat es sich dennoch für zwei Paare ausgetanzt: Biyon Kattilathu (39) und seine Partnerin Marta Arndt (34) sowie Sophia Thiel (29) und Alexandru Ionel (29) konnten weder die Jury noch die Zuschauer von sich überzeugen.

Getty Images Valentin Lusin und Ann-Kathrin Bendixen bei "Let's Dance"

Getty Images Sophia Thiel und Slexandru Ionel bei "Let's Dance" 2024

