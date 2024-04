Ein großer Tag für Victoria Beckham: Sie wird 50 Jahre alt!

Victoria Beckham wird 50 Jahre alt! Aus diesem Anlass blickt die Britin auf ihr Leben zurück. "Ich glaube, dass man vieles sein kann: Ein Popstar, eine Mutter, eine Ehefrau, eine Designerin. Meine Leidenschaft war schon immer, große Träume zu haben und dann noch größere zu träumen!", schreibt sie unter einen Instagram-Beitrag. Auch ihr Ehemann David Beckham (48) meldet sich anlässlich des großen Tages seiner Liebsten zu Wort: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine schöne Frau.[…] Du kannst stolz darauf sein, was du alles erreicht und aufgebaut hast. […] Wir alle lieben dich so sehr", kommentiert er einen Videobeitrag, der süße Ausschnitte aus Victorias Leben zeigt.



