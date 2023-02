Ein Wahrsager riet Matthew McConaughey Hit-Rolle anzunehmen

Matthew McConaughey (53) stand vor 20 Jahren noch am Anfang seiner erfolgreichen Karriere, als er sich dazu entschied, in der romantischen Komödie "Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen?" mitzuspielen. Der Film wird seit seiner Veröffentlichung im Jahre 2003 als echter Klassiker gefeiert. Dabei war sich der Schauspieler vor dem Dreh anscheinend nicht sicher, ob er die Rolle spielen wollte – bei der Entscheidung bekam Matthew Hilfe von einem Hellseher!

In einem Interview mit Variety zum zwanzigsten Jubiläum des Kultstreifens plaudert der 53-Jährige über eine irre Begegnung mit einem Wahrsager. Bei einem Spaziergang habe dieser Matthews angesprochen: "Es gibt einen Film, den du gerade in Betracht ziehst. Es ist eine romantische Komödie. Du musst es tun, oder du wirst es für immer bereuen", soll ihm der Mann gesagt haben. Der US-Amerikaner sei von den zutreffenden Aussagen so fasziniert gewesen, dass er kurz danach die Hauptrolle annahm.

Mit seiner Schauspiel-Kollegin Kate Hudson (43) stand der Hottie 2007 wieder vor der Kamera. Am Set von "Ein Schatz zum Verlieben" habe Matthew seiner Kollegin durch ihre Scheidung geholfen. "Ich kenne seine Art [...]. Ich weiß, wie verrückt es mit ihm werden kann. Ich liebe seine Entwicklung, er ist einfach wild", hatte sie in einem BAFTA-Interview von ihrem Co-Star geschwärmt.

Getty Images Kate Hudson und Matthew McConaughey, 2008

Getty Images Matthew McConaughey bei einer Besprechung des Films "Killer Joe" in New York

Getty Images Matthew McConaughey im April 2022

