Würde Wolfgang Bahro jemals bei "Let's Dance" mitmachen?

Momentan läuft die 17. Staffel Let's Dance. Normalerweise nimmt an der Tanzshow immer ein GZSZ-Star teil. Unter anderem haben schon Valentina Pahde (29), Timur Ülker (34) und Chryssanthi Kavazi (35) ihre Tanzkünste unter Beweis gestellt. In diesem Jahr macht ausnahmsweise mal kein Seriendarsteller mit. Wolfgang Bahro (63) hatte sein Tanzbein bislang noch nicht geschwungen. Im Promiflash-Interview verrät der Schauspieler, wie er zu einer Teilnahme steht: "Interesse hätte ich schon, bei 'Let's Dance' mitzumachen, denn ich liebe es, neue Erfahrungen zu machen."

Doch was macht die Tanzsendung für den 63-Jährigen so besonders? "Bei 'Let's Dance' würde es mich reizen, ein neues Gefühl für Tänze und Rhythmus zu erlernen", verrät er im Gespräch mit Promiflash. Wolfgang habe sich bereits mit seinen Co-Stars, die bereits an der Show teilgenommen hatten, ausgetauscht. Dabei kommt er aber auch ein wenig ins Grübeln: "Obwohl ich von meinen Kolleginnen und Kollegen gehört habe, dass es sehr anstrengend ist."

Mit Herausforderungen kennt sich Wolfgang aus. Anfang Oktober hatte er einen Unfall, weswegen er nach einer Zwangspause mit Krücken weiter drehen musste. Im Dezember ging es ihm aber schon wieder besser. "Mein Arzt ist sehr zufrieden und freut sich über die Fortschritte, die der Genesungsprozess macht", erzählte der Schauspieler gegenüber RTL. An die Gehhilfe habe er sich nie ganz gewöhnen können: "Die Krücken sind auf der einen Seite sehr nützlich, um gut voranzukommen und Sicherheit zu geben, aber auf der anderen Seite können sie auch recht nerven, weil sie ständig umfallen, wenn man sie irgendwo anlehnt oder ständig im Weg stehen."

Anzeige Anzeige

ActionPress Wolfgang Bahro, Schauspieler

Anzeige Anzeige

RTL Wolfgang Bahro und Gisa Zach

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wünscht ihr euch Wolfgang bei "Let's Dance"? Ja, er fehlt definitiv bei "Let's Dance"! Nee, ich sehe ihn da nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de