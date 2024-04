Selten: Detlef Soost postet ein Foto von Töchterchen Chani!

Wenn Detlef Soost (53) nicht gerade für seine Auftritte bei Let's Dance probt, verbringt der Choreograf gerne Zeit mit seiner Familie. Einem seiner Kinder widmet er nur einen ganz besonderen Instagram-Post. Der ältere Schnappschuss zeigt den Vater mit seiner Tochter Chani, die zum Zeitpunkt der Aufnahme noch ein Baby war. Sein Sprössling trägt auf dem Foto ein bunt gestreiftes Kleid und schaut fröhlich in die Kamera. Detlef hält sie währenddessen an ihren Beinen fest und schneidet hinter ihrem Köpfchen eine Grimasse.

Am 21. April ist Chani 18 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass schreibt der ehemalige Popstars-Juror zu dem Bild: "Als Papa könnte ich nicht stolzer auf dich sein! Es kommt mir vor, als hättest du gerade erst als Baby in meinen Armen gelegen, und jetzt bist du plötzlich eine wundervolle junge Frau geworden." Für ihn werde seine Tochter aber immer sein kleines Mädchen bleiben, dem er zur Seite stehen wolle. Seine Follower freuen sich über den zuckersüßen Post. "Ganz tolle und rührende Worte. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, Chani!", kommentiert ein Fan.

Neben der 18-Jährigen hat Detlef noch zwei weitere Kinder, einen Sohn namens Carlos (16) und seine jüngste Tochter Ayana. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Kate Hall (40) bilden sie die Patchworkfamilie. Auch während der anstrengenden Zeit bei "Let's Dance" vergisst der 53-Jährige seine Liebsten nicht. In der Osterpause der Tanzshow verband er die Arbeit mit dem Vergnügen und flog mit seinen Kindern und seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (37) in den Urlaub. Die 37-Jährige erklärte damals ihren Followern auf Instagram: "Er macht so einen Mix aus Familienurlaub und Arbeit."

Instagram / detlefsoostofficial Detlef Soost mit seinen Kindern Carlos, Ayana und Chani

RTL / Stefan Gregorowius Detlef D! Soost und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

