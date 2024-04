Auf Diät: Joachim Llambi hat schon sechs Kilo abgenommen!

Joachim Llambi (59) ist auch in diesem Jahr wieder ein Teil der berühmten Let's Dance-Jury. In seiner Rolle als strenger und kritischer Juror, der dank seiner Erfahrung auf dem Parkett viel zu sagen hat, macht der Profitänzer eine gute Figur – und dafür legt er sich wohl auch ordentlich ins Zeug! Im Interview mit RTL erzählt er, dass er aktuell auf Diät ist. "Ich esse wenig Kohlenhydrate und das Süße habe ich natürlich auch weggelassen", verrät er Angela Finger-Erben (44). Das falle ihm auch "gar nicht" schwer, gibt er lässig zu. Ganze sechs Kilo hat die deutsche TV-Bekanntheit bereits seit Beginn des Jahres abgenommen.

In der beliebten Freitagabend-Tanzshow sitzt Joachim gemeinsam mit Motsi Mabuse (43) und Jorge González (56) hinter dem Jurypult. Und das mittlerweile seit über zehn Jahren – im Jahr 2013 schwangen die drei das erste Mal zusammen die Bewertungstafeln für die Tanzduos auf dem Parkett. Und wie Schauspieler Jorge gegenüber der Deutschen Presse-Agentur verriet, dürfen sich die Fans wohl auch noch über viele weitere Jahre des berühmt-berüchtigten Jury-Trios freuen. "Wir haben letztes Jahr den laufenden Vertrag vorzeitig um gleich mehrere Jahre verlängert", bestätigte er. Und auch Joachim betonte: "Die Jury wird noch eine Weile zusammenarbeiten."

Doch nicht nur bei "Let's Dance" bekommen die Llambi-Fans ihren Liebling in diesem Jahr zu sehen. Laut Bild habe sich der 59-Jährige eine Gastrolle in Florian Silbereisens (42) ZDF-Serie Das Traumschiff ergattert. Wie im wahren Leben verkörpere er in seiner Rolle einen Tänzer. Gegen Ende des Jahres soll die Folge mit TV-Kapitän Florian und Stargast Joachim an seiner Seite ausgestrahlt werden.

RTL / Stefan Gregorowius "Let's Dance"-Juroren Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

ZDF / Dirk Bartling Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger in "Das Traumschiff"

Findet ihr, man sieht Joachim die Diät bereits an? Ich finde, er sieht aus wie immer. Ein wenig schon. Er sieht klasse aus! Ergebnis anzeigen



