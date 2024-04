Der Palast erklärt Königin Silvias blutunterlaufenes Auge

Es soll wohl schlimmer aussehen, als es eigentlich ist. Am Dienstag nahmen Königin Silvia (80) und König Carl Gustaf (77) den finnischen Präsidenten Alexander Stubb in Empfang. Bei dem Staatsbesuch sorgte die Royal-Lady für Aufsehen und versetzte die Öffentlichkeit in Sorge, als sie mit einem blutunterlaufenen Auge zu sehen war. Gegenüber Svensk Damtidning gibt der Palast nun Entwarnung: "Die Königin hat einen kalten Luftzug in ihrem Auge erlitten. Ansonsten geht es der Königin gut." Silvia habe ein Hyposphagma, bei dem es durch ein geplatztes Äderchen zu einer Blutung unter der Bindehaut kommt.

Am 23. Dezember feierte Silvia ihren 80. Geburtstag. In ihrer Amtszeit als Königin von Schweden kam es äußerst selten vor, dass die gebürtige Heidelbergerin aufgrund von gesundheitlichen Problemen ausfiel. Im Februar 2021 hatte sie sich bei einem Sturz mehrfach das Handgelenk gebrochen und musste kurzzeitig ins Krankenhaus. Doch nach wenigen Tagen nahm Silvia ihre Arbeit wieder auf: In einem Instagram-Video, welches der Hof geteilt hatte, war sie mit ihrem eingegipsten Arm zu sehen.

Nicht nur Silvia ist zurzeit gesundheitlich angeschlagen. Vor rund zwei Wochen musste Altkönigin Sofía von Spanien (85) ins Krankenhaus. Der Palast veröffentlichte gegenüber dem Portal Vanitatis ein Statement: "Wir teilen Ihnen mit, dass Ihre Majestät Königin Sofia gestern Abend wegen einer Harnwegsinfektion in die Ruber-Klinik verlegt wurde. Die Heilung verläuft sehr schnell und gut." Inzwischen sei Sofia entlassen worden und erhole sich.

Clément Morin/The Royal Court of Sweden Königin Silvia von Schweden

Getty Images Königin Sofia von Spanien

