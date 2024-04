Deshalb wird Ashley Tisdale in der Schwangerschaft oft krank

Ashley Tisdale (38) und ihr Mann Christopher French (42) erwarten derzeit ihr zweites Kind. Im März 2021 durften sie sich bereits über die Geburt ihrer kleinen Tochter Jupiter (3) freuen. Schwanger sein und gleichzeitig die Mutter einer Dreijährigen stelle Ashley manchmal jedoch vor große Herausforderungen. Der Grund: Das Kleinkind bringe ständig Krankheiten mit nach Hause. In ihrer Instagram-Story erklärt die Disney-Bekanntheit jetzt frustriert: "Leute, es ist echt kein Spaß, schwanger und gleichzeitig krank zu sein!" Sie hätte sich schon so oft während der Schwangerschaft von ihrer Tochter angesteckt. "Magen-Darm-Grippe, Erkältungen, all das – es ist der Horror", beschwert sich die High School Musical-Darstellerin.

Die Erkältung hält Ashley offenbar trotzdem nicht davon ab, den Geburtstag ihres Mannes gebührend zu feiern. Denn kurz nach ihren frustrierten Worten teilt sie ein zuckersüßes Foto in ihrer Story auf Instagram. Auf diesem gratuliert die kleine Jupiter ihrem Vater mit einem Kuss auf die Wange. Auch die 38-Jährige richtet emotionale Geburtstagswünsche an ihren Liebsten. Zu einer Reihe von Pärchenfotos schreibt der TV-Star verliebt: "Du bist der tollste Mensch, den ich kenne, und ich weiß nicht, ob es an den Schwangerschaftshormonen liegt, aber ich bin immer noch so verrückt nach dir!"

Mit der Schwangerschaft und ihrer Mutterrolle geht Ashley ganz offen um. Auch über die Schattenseiten sprach sie in der Vergangenheit immer wieder ehrlich. Im vergangenen Monat gestand sie in einem TikTok-Video: "Beim ersten Kind litt ich unter postpartalen Depressionen, und der Gedanke, noch ein Kind zu bekommen, machte mir definitiv Angst." Die Entscheidung, ein zweites Kind zu bekommen, sei ihr deshalb nicht leicht gefallen. Letztendlich habe aber dann doch der Wunsch nach einem Geschwisterchen für Jupiter überwogen.

Instagram / ashleytisdale Jupiter Iris French und Christopher French im April 2024

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit ihrer Tochter, März 2024

