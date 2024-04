So rund! Schwangere Ashley Tisdale strahlt bei Disney-Event

Ashley Tisdale (38) hat den Schwangerschafts-Glow! Die Musikerin erwartet derzeit ihr zweites Kind mit ihrem Ehemann Christopher French (41). Und ihren Babybauch stellte sie jetzt bei der Hulu on Disney+ Party in Los Angeles zur Schau. Wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen, posierte die Beauty bei dem Event in einem kurzen, schwarzen Rollkragenkleid – dieses betonte ihre runde Körpermitte bestens. Ebenfalls auf dem blauen Teppich glänzten bei der Veranstaltung Mandy Moore (39) und Julianne Hough (35): Während die Brünette für den Anlass ein schwarzes Spitzenkleid wählte, trug die Blondine eine heiße Kombi in Rot.

Und das waren nicht einmal alle großen Stars, die zu der Disney-Party kamen. John Stamos (60), Hayden Christensen (42) und Giancarlo Esposito (65) waren ebenfalls mit von der Partie. Auch Jeremy Allen White (33) grinste in die Kamera. Der Schauspieler gehört spätestens seit der Serie "The Bear" aktuell zu den beliebtesten Darstellern der Branche. Zudem begeisterte er zuletzt mit heißen Werbefotos in Unterwäsche.

Für Ashley und ihren Ehemann ist es bereits Baby Nummer zwei. Die erneute Schwangerschaft bereitete der ehemaligen High School Musical-Darstellerin auch einige Sorgen. Das verriet die Blondine kurz nach der Verkündung ihres Glücks via TikTok: "Beim ersten Mal litt ich unter postpartalen Depressionen, und der Gedanke, noch ein Kind zu bekommen, machte mir definitiv Angst! Schaffe ich das körperlich noch mal? Schaffe ich das mental noch mal?"

Getty Images Jeremy Allen White, Schauspieler

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit ihrer Tochter, März 2024

