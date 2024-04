Giovanni Zarrella steigt bei "The Voice of Germany" aus!

Giovanni Zarrella (46) gehörte zu der Jury der 13. Staffel von The Voice of Germany und erreichte mit Desirey Sarpong Agyemang den zweiten Platz gleich hinter den Tokio Hotel-Zwillingen Bill (34) und Tom Kaulitz (34). Nun gab der Sänger auf Instagram eine überraschende Nachricht bekannt: Giovanni hört nach nur einer Staffel bei "The Voice of Germany" auf. Der Grund dafür sei ziemlich simpel – die Arbeit sei einfach zu viel geworden. Der Italiener müsse sich auf "Die Giovanni Zarrella Show" im ZDF vorbereiten. Zusätzlich habe er noch zahlreiche Konzerte und Festivals, die seine volle Aufmerksamkeit bräuchten. "Wenn ich etwas mache, dann mit 100 Prozent", betonte der 47-Jährige und fügte hinzu: "Und all diese Dinge haben mich zu einer traurigen Entscheidung gebracht."

Momentan scheint Giovannis Kalender einfach zu voll zu sein – hinzukäme schließlich auch noch sein Privatleben. Der Moderator ist seit 2005 mit Jana Ina Zarrella (47) verheiratet, zusammen haben die beiden zwei Kinder. "Deshalb habe ich schweren Herzens vor einigen Tagen dem Team von 'Voice of Germany' mitgeteilt, dass ich dieses Jahr leider nicht dabei sein werde", sagte er niedergeschlagen, schloss aber eine Rückkehr in der Zukunft nicht aus: "Ich hatte letztes Jahr eine der schönsten Erfahrungen in meinem Leben mit der Show. Vielleicht im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren mal wieder."

Erst gestern feierte er noch einen gebührenden Auftritt bei The Masked Singer. Der Promi steckte nämlich hinter dem Mysterium der vergangenen Folge. Als Giovanni seine Maske ablegte und sein Gesicht enthüllte, brach das Studio in tosenden Applaus aus. Das Rateteam, welches an diesem Abend aus Linda Zervakis, Palina Rojinski (38) und Rick Kavanian (53) bestand, war vollkommen überrascht. Vor allem Linda und Palina, da sie jemanden aus der Kelly Family oder einen von den Elevator Boys erwartet hatten.

ProSieben / André Kowalski Giovanni Zarrella, Ronan Keating, Shirin David, Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice of Germany"

ProSieben/Willi Weber Giovanni Zarrell mit der Mysterium-Maske

