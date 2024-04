"Bauer sucht Frau International"-Fritz kassiert zwei Körbe

So hat sich der Bauer sucht Frau International-Teilnehmer Fritz das vermutlich nicht vorgestellt. Yvonne, Flor und Nadine treffen für ein erstes Date auf den Landwirt. Yvonne und Flor treffen ihn live – Nadine ist aus persönlichen Gründen nur online zugeschaltet. Das erste Aufeinandertreffen mit Yvonne läuft gut – die meint aber nach dem ersten Kennenlernen: "Er ist ein sympathischer Mensch, aber vielleicht ist er ein bisschen sehr ruhig." Mit Flor geht es direkt zur Sache und die Kinderplanung wird besprochen – die hat bereits ein Kind, könne sich mit dem richtigen Partner aber vorstellen, nochmal Mama zu werden. Am Ende entscheidet er sich für Yvonne – die aber nicht für ihn. "Ich freue mich sehr über die Einladung, aber der Funke ist nicht übergesprungen", sagt sie ehrlich.

Yvonne würde ihren Platz auf der Hofwoche Flor überlassen. Fritz lädt nach Yvonnes Absage schließlich die gebürtige Mexikanerin ein. "Ich bedanke mich, aber ich bin keine zweite Wahl", lautet ihre Antwort. Im nachfolgenden Interview resümiert sie, dass die Einladung des TV-Bauern nicht aufrichtig gewirkt hätte. Somit gibt es für Fritz einen doppelten Korb.

Doch was ist mit Online-Date Nadine? Fritz ist bei ihr sofort von den Socken und lädt die Teilnehmerin ohne langes Zögern auf seinen Hof ein. "Nadine war von Anfang an meine Favoritin. Mir war immer klar, dass ich sie einladen will", sagt Fritz. Glücklicherweise ist auch Nadine sofort angetan und es gibt hier eine Zusage für den gebürtigen Schweizer. Bevor die Kandidatin ernsthaft darüber nachdenkt, zu ihm nach Frankreich auszuwandern, hält sie aber fest: "Das muss sehr gut passen [zwischen uns]."

RTL Yvonne, Moderatorin Inka Bause, Ackerbauer und Milchviehhalter Fritz aus Frankreich, Flor

RTL Deutschland Inka Bause, Moderatorin

