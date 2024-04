Auf offiziellem Porträt: König Frederik und Mary strahlen!

Seit Januar dieses Jahres sitzt König Frederik von Dänemark (55) auf dem Thron. Stets an seiner Seite: seine langjährige Ehegattin Königin Mary (52). Nun, rund vier Monate später, gibt es endlich das erste offizielle Porträt der beiden als amtierendes Königspaar. Und die Aufnahme, die Hello! vorliegt, kann sich sehen lassen! Die Gräfin von Monpezat trägt eine bodenlange Robe mit Samt- und Spitzendetails. Auf dem Haupt trägt sie ein silberfarbenes Diadem mit eingearbeiteten Smaragden. Sowohl Mary als auch ihr Gatte schmücken sich rundum mit ihren Auszeichnungen, darunter der Elefantenorden. Der Sohn von Königin Margrethe von Dänemark (84) trägt eine schwarze Militäruniform und ein Schwert in seiner Hand.

Das Diadem, das die Königsgemahlin auf der vom Palast veröffentlichten Aufnahme trägt, sei nur der Königin vorbehalten, wie das Magazin berichtet. Das Schmuckstück sei 1840 von König Christian VII. für seine Gattin Caroline Matilda von England angefertigt worden. Die verwendeten Smaragde sollen bereits seit mehr als drei Jahrhunderte im Familienbesitz sein. Befindet sich das Diadem nicht in Gebrauch, werde es im Schloss Rosenberg in Kopenhagen ausgestellt. Das Juwel dürfe keinesfalls außer Landes gebracht werden.

Nun ist König Frederik seit knapp 100 Tagen der Regent des dänischen Königreichs. Ein Experte ist allerdings der Meinung, dass der 55-Jährige in seiner Rolle als Monarch ziemlich kritisiert werden müsse. "Im Großen und Ganzen geht es nicht darum, was Frederik in den 100 Tagen, die er König ist, getan hat, sondern eher darum, was er nicht getan hat", erklärte Royal-Kenner Kim Bach gegenüber Ekstra Bladet. Er fügte kritisch hinzu: "Er hat das Königshaus ganz sicher nicht modernisiert."

Prinz Frederik und Prinzessin Mary von Dänemark, Januar 2024

König Frederik und Königin Margrethe bei Frederiks Krönung 2024

