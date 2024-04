Im Frühlingslook: Hilary Duff zeigt wachsenden Babybauch

Die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin Hilary Duff (36) erwartet zurzeit ihr viertes Kind! Das genaue Geburtsdatum ihres Sprösslings haben die "Cinderella Story"-Bekanntheit und ihr Ehemann Matthew Koma bisher noch nicht verraten. Doch auf den aktuellen Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, sticht sofort ihr wachsender Babybauch ins Auge. Auf den Fotos sieht man, wie die Autorin mit ihrer Mutter Susan entspannt durch Los Angeles spaziert. Auf dem Mutter-Tochter-Ausflug trägt Hilary ein geblümtes Maxikleid in Babyrosa und sieht darin fantastisch aus. Doch auch der nötige Komfort darf scheinbar nicht fehlen: Zu ihrem frühlingshaften Outfit kombiniert der Disney-Star bequeme Turnschuhe.

Bekommt Hilary ihr Baby etwa schon bald? Erst kürzlich sorgte sie mit einem Bild auf Instagram für Spekulationen. Das Selfie zeigt die 36-Jährige mit geschlossenen Augen und Akupunkturnadeln im Gesicht. Scheinbar versuchte die Darstellerin mit dieser Technik, die Geburt zu beschleunigen. Denn in der Bildunterschrift erklärte sie scherzhaft: "Ziemlich ruhige Woche hier. Versuche sanft, dem Baby den Räumungsbescheid zu geben." "Oh, das heißt, es könnte also jeden Moment losgehen, oder?", vermutete ein Fan begeistert.

Auf Instagram schwärmt die "Lizzie McGuire"-Bekanntheit regelmäßig von ihrem Alltag mit den Kids. Doch das liege ganz besonders an ihrem Ehemann Matthew. In einem Beitrag findet sie dankbare Worte für ihren Liebsten: "Und während du mit den Kindern nach vier Nächten mit Shows und Late Nights über den Bauernmarkt tobst, damit ich etwas schlafen kann und 'Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Maaaama' nicht höre, weiß ich, dass das nur deinetwegen funktioniert!" Auf das vierte Kind freue sie sich deshalb sehr.

Instagram / hilaryduff Hilary Duff, 2024

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma, 2023

