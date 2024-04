Trotz Thronfolge: So herrlich normal tickt Prinz Christian!

Er ist eben auch nur ein ganz normaler 18-Jähriger! Prinz Christian (18) ist der Sohn von König Frederik (55) und Königin Mary (52). Eines Tages wird der Enkel von Ex-Königin Margrethe (84) auf dem dänischen Thron sitzen und das Oberhaupt der Monarchie sein. Bis dahin hat er aber wohl noch eine Menge Zeit und weiß, wie er diese am besten nutzt. Beispielsweise in einem Restaurant in Dänemark, in dem sich Christians Weg zufällig mit dem des YouTubers Rasmus Søndergaard kreuzte. Dabei kamen die beiden Männer offenbar in ein nettes Gespräch. Rasmus berichtet seinen Fans in seinem Livestream auf Twitch davon, wie locker die Begegnung mit dem dänischen Thronfolger ablief. Demnach soll Christian ihn mit den Worten "Come on now, dawg", was so viel wie "Komm schon, Alter" begrüßt haben.

Da auch Christian ein treuer Fan des Streamers sein soll, traf der älteste Sohn von Frederik eine Abmachung mit dem YouTuber: Er wird irgendwann als Gast in Rasmus' Livestream zu sehen sein. Der Abend war wohl anschließend noch sehr gesellig. "Wir sind uns einfach über den Weg gelaufen und hatten dann einen netten Abend mit seinen Freunden", berichtet der Streamer seinen Followern.

Bei Christians Eltern hingegen scheint die Stimmung eher weniger harmonisch zu sein, wenn den aktuellen Gerüchten Glauben geschenkt wird. Frederik wird nämlich eine Affäre mit der mexikanischen Schauspielerin Genevieve Casanova (47) nachgesagt. Er soll dabei beobachtet worden sein, wie er die Wohnung der Schauspielerin verlassen hat. Dass Marys Mann fremdgegangen sein könnte, kann sich Adelsexperte Jürgen Worlitz (75) nicht vorstellen. "Dass Frederik sich einen Fremdgehskandal geleistet hat, wage ich zu bezweifeln", erklärt er gegenüber Promiflash.

ActionPress / Christiansfeld Prinz Christian von Dänemark

Getty Images Königin Mary und König Frederik von Dänemark

