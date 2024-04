Schlechte Stimmung? Mary zeigt König Frederik kalte Schulter

Königin Mary (52) und König Frederik (55) sind im Moment im Skiurlaub in der Schweiz. Doch richtig entspannt wirkt das dänische Königspaar dabei nicht. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die beiden unterhalb der Skipiste. Nebeneinander warten sie darauf, auf den Berg zu kommen. Doch die Mienen des frischgekrönten Monarchen und seiner Gattin sind mehr als frostig. Ob die beiden sich in den Haaren liegen oder einfach nur in Gedanken versunken sind, wissen wohl nur sie selbst. Aber auch am Van wendet Mary sich rasch von ihrem Mann ab, um auf die andere Seite des Wagens zu gehen – und Frederik wirft ihr einen eher angespannten Blick nach.

Und dabei schien das royale Paar erst bei Frederiks Krönung im Januar allen Gerüchten den Garaus machen zu wollen. Nach der schlichten Krönungszeremonie präsentierten sie sich der Öffentlichkeit als Einheit auf dem Balkon. Sehr zur Freude ihrer Fans gab es sogar einen kleinen Kuss. Doch böse Zungen behaupteten schnell, der Kuss wirke "erzwungen" und "peinlich". Auf Instagram wurde viel diskutiert und viele Nutzer waren sich sicher: "Das haben sie doch nur gemacht, damit die Gerüchte Ruhe geben."

Besagte Gerüchte hatten nämlich schon vorher einen Schatten über das dänische Königshaus geworfen. Frederik war nachgesagt worden, eine Affäre mit der mexikanischen Schauspielerin Genevieve Casanova (47) gehabt zu haben. Diese dementiert das zwar, und Insider betonen, die beiden verbinde nur eine Freundschaft, doch die Gerüchte halten sich hartnäckig. Der Royal-Experte Jürgen Worlitz hatte im Promiflash-Interview aber bereits betont, dass der 55-Jährige sich keine Affäre leisten würde: "Welcher verheiratete prominente Mann spaziert offen mit einem Rollkoffer aus dem Haus einer Geliebten und lässt sich dabei fotografieren?"

Getty Images König Frederik und Königin Mary von Dänemark, Januar 2024

Getty Images Prinz Frederik von Dänemark

