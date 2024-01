Rumer Willis findet durch Tochter Louetta zu sich selbst!

Sie ist glücklich! Rumer Willis (35) hatte in ihrem Leben schon einige Steine in den Weg gelegt bekommen, die sie immer wieder aus der Bahn geworfen hatten – doch im vergangenen Jahr scheint das Glück auf ihrer Seite gewesen zu sein. Im April 2023 erblickte ihr erstes Kind, die kleine Louetta, das Licht der Welt. Seither geht die Tochter von Demi Moore (61) und Bruce Willis (68) in ihrem Mutter-Dasein auf und ist scheinbar glücklicher denn je. Rumer hat den Weg zurück zu sich selbst gefunden!

Das verrät die Schauspielerin, als sie auf Instagram das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren lässt. Es sei unglaublich dynamisch gewesen. "Ich habe ein Menschenleben auf die Welt gebracht, habe eine Hausgeburt (ohne Medikamente) umgeben von meiner Familie erlebt. Navigierte eine neue Beziehung während und nach der Schwangerschaft, habe mich in die kleine Liebe meines Lebens Lou verliebt", schreibt Rumer zu einem Porträt von sich selbst. Sie habe zudem ihr Trauma geheilt, sodass es nicht an ihre Tochter übertragen werden kann, habe sieben Jahre ohne Alkohol gefeiert und gelernt, sich mehr denn je zu lieben.

Vor Kurzem erklärte die "House Bunny"-Darstellerin ihren Followern, was der außergewöhnliche Name ihre Tochter für eine Bedeutung hat. "Ihr Name ist eine Mischung aus Dingen, die ich liebe", verriet sie und fügte hinzu: "Meine Lieblingssänger und die meines Vaters sind Lou (Louis Armstrong), Etta (Etta James) und Isley (Isley Brothers)."

Instagram / rumerwillis Rumer Willis im Januar 2024

Instagram / rumerwillis Derek Richard Thomas und Rumer Willis

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta Isley

