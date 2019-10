Sam Smith (27) sorgte in den vergangenen Monaten für viele Schlagzeilen! Denn der Sänger outete sich kürzlich als nicht-binär: Demnach fühlt sich Sam keinem Geschlecht eindeutig zugehörig. Seit diesem großen Geständnis zeigt sich der Brite auch optisch verändert – er trägt feminine Kleidung und schminkt sich. Auf einer Preisverleihung in London reflektierte er nun sein bisheriges Jahr 2019 und stellte dabei fest: Die letzte Zeit war eine riesengroße Befreiung!

Bei den Attitude Awards am vergangenen Mittwoch in London erhielt Sam Smith die begehrte Auszeichnung als "Person des Jahres". Der 27-Jährige zeigte sich überwältig. Bei seiner Dankesrede fehlten ihm zunächst die Worte – sogar ein paar Tränchen verdrückte der "Stay With Me"-Interpret. Denn mit diesem Award verbindet der Sänger viel mehr als eine Anerkennung für sein musikalisches Schaffen: "Das letzte Jahr war für mich eine wilder Selbstfindungs-Trip und hat sich sogar fast wie ein zweites Coming-out angefühlt!"

Der Grund, warum sich der Popstar jetzt überhaupt in der Lage fühlt, sein wahres Wesen durch authentisches Auftreten zu zeigen, liegt in folgendem Grund: "Ich fühle mich unglaublich sicher", offenbarte der Brite. Mit seiner Familie und seinen Freunden im Rücken könne den 27-Jährigen demnach nichts und niemand mehr aufhalten.

Instagram / samsmith Sam Smith im August 2019

Instagram / samsmith Sam Smith mit Freunden in New York City

Getty Images Sam Smith auf dem Lollapalooza in Buenos Aires 2019

