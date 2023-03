Für Wolverine: Hugh Jackman isst über 8.000 Kalorien am Tag

Hugh Jackman (54) wird wieder zu Wolverine! Nicht bloß Ryan Reynolds (46) schlüpft erneut in seine Marvel-Rolle Deadpool! Die Dreharbeiten für den dritten Teil der erfolgreichen Superhelden-Filmreihe sollen demnächst starten. Schon im vergangenen Jahr war verkündet worden, dass auch der "Greatest Showman"-Star in das beliebte Universum zurückkehren wird. Um wieder zu Wolverine zu werden, muss Hugh allerdings einiges auf sich nehmen!

Auf Instagram teilt der Australier ein Bild seiner Tagesration an Essen. Darunter Schwarzbarsch mit Reis und Kräutersauce sowie Reis, Bohnen, Chickenburger und viel Fleisch. Kalorienarm sind die Mahlzeiten definitiv nicht. Rechnet man jede der sechs Portionen zusammen, kommt man auf knapp 8.600 Kalorien! Hugh schreibt dazu: "Masse aufbauen. Ein Tag in meinem Leben. Danke an Koch Mario, der mir hilft, gesund und gut genährt zu bleiben, während ich wieder zu Wolverine werde."

Doch nicht bloß Ryan und Hugh kehren für den Streifen zurück auf die Leinwand. Josh Brolin wird wieder als Cable zu sehen sein und Zazie Beetz (31) schlüpft zum zweiten Mal in die Rolle der Domino. Doch auch ein Bösewicht darf in dem Heldenfilm selbstverständlich nicht fehlen. Wie Hollywood Life berichtete, wird diesen Part The Crown-Darstellerin Emma Corrin übernehmen.

ActionPress Hugh Jackman als Wolverine in "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit"

Instagram / thehughjackman Das isst Hugh Jackman, um wieder zu Wolverine zu werden

Getty Images Deadpool auf der Comic-Con in NYC im Oktober 2018

